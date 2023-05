Riassunto: Planview e NTT DATA collaborano per offrire la soluzione innovativa Value Stream Management per una migliore agilità aziendale

La collaborazione accelera il futuro digitale del lavoro connesso offrendo la soluzione all’avanguardia Value Stream Management per l’efficienza e la produttività aziendale

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview, la principale piattaforma per il lavoro connesso dalla pianificazione alla consegna del portafoglio, oggi ha annunciato un accordo per la rivendita con NTT DATA, azienda leader globale nel settore digitale e dei servizi informatici. Con Planview® Tasktop Hub e Planview® Tasktop Viz, la soluzione Value Stream Management (VSM) dell’azienda è oggi disponibile nell’ambito dell’ecosistema globale di soluzioni tecnologiche di NTT DATA, offrendo alle aziende migliore prevedibilità del time-to-market ed efficienza che utilizza la capacità ed elimina il rischio delle scommesse strategiche.

