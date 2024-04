Riassunto: Le imprese di vendita al dettaglio incontrano difficoltà a ottenere valore a lungo termine dai loro guadagni derivanti dalle app nei periodi di picco

L’analisi condotta da Airship mostra coinvolgimento e attivazioni inferiori da parte dei clienti che hanno acquisito un’app durante il periodo di picco dello shopping delle feste, quando le nuove installazioni aumentano del 40%-100% rispetto alle medie di ottobre

I dati preziosi, le best practice e i benchmark del ciclo di vita offerti da Airship possono aiutare i retailer a guidare i clienti lungo il ciclo di vita dell’app per aumentare il coinvolgimento, ottenere fedeltà e accumulare valore

PORTLAND, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Per i brand che riscontrano un’ondata di nuove installazione nei giorni di picco dello shopping come il Black Friday, il segreto di come acquisire il valore di questa notevole attività è ciò che accade dopo. Airship, azienda specializzata nel campo dell’esperienza relativa alle app, oggi ha condiviso risultati indicanti che le installazioni nei periodi di picco non sono interamente la meraviglia finora decantata.









