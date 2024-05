Riassunto: Infobip e Nokia collaborano per consentire agli sviluppatori di creare più rapidamente una gamma più ampia di applicazioni alimentate dalla rete Telco

La collaborazione consente a Infobip e Nokia di accelerare l’adozione e portare a livello globale i casi d’uso di coinvolgimento dei clienti, partendo dalle reti API e dalle comunicazioni omnicanale

VODNJAN, Croazia–(BUSINESS WIRE)–Infobip, la piattaforma globale di comunicazioni cloud, e Nokia hanno annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo di collaborazione che consentirà alla community di sviluppatori globale di sfruttare le piattaforme API (Application Programmable Interface) di entrambe le aziende per sviluppare più rapidamente una più ampia serie di applicazioni alimentate dalla rete Telco per consumatori, imprese e clienti industriali.





La piattaforma CPaaS leader di mercato di Infobip offre agli sviluppatori le API per l’integrazione nelle loro applicazioni di funzionalità di comunicazione omnicanale in tempo reale come SMS, messaggi vocali, video, app per chat e API di rete.

