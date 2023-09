Riassunto: Hithium partecipa all’esposizione RE+ a Las Vegas e lancia il suo primo container da 5 MWh

A RE+ Hithium ha annunciato il lancio del suo primo container da 5 MWh, con una struttura standard di 20 piedi (6,906 m) pronto alla connessione

È stato il primo prodotto dell’azienda a essere lanciato al di fuori del mercato domestico

Il team di Hithium ha partecipato alla fiera commerciale per il settore dell’energia pulita per la seconda volta

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Il fabbricante di batterie stazionarie Hithium ha partecipato questa settimana per la seconda volta alla principale fiera commerciale per il settore delle energie pulite degli USA, RE+, organizzata dalla Solar Energy Industries Association (SEIA) e dalla Smart Electric Power Alliance (SEPA). Con un ufficio a Fremont, in California, e un team sul campo in tutte le Americhe, Hithium ha come obiettivo rifornire il mercato di accumulo stazionario dell’energia in rapida evoluzione in risposta agli incentivi alla transizione energetica del settore pubblico e privato in entrambi i continenti di America del Nord e del Sud.









