Riassunto: FluxSwiss e SwissAI collaborano alla modellazione del sistema abilitato all’AI per l’infrastruttura energetica

FluxSwiss e SwissAI hanno firmato un accordo di collaborazione per esplorare le prestazioni dell’intelligenza artificiale nella modellazione dell’infrastruttura energetica. La collaborazione segna una prima fase verso la modellazione di un sistema abilitato all’AI per la transizione energetica.









ZURIGO–(BUSINESS WIRE)–FluxSwiss ha investito negli ultimi anni in strumenti per simulare vari scenari energetici e il loro impatto sulla sua rete. La collaborazione con SwissAI prevede l’utilizzo dell’analisi basata sull’AI, l’esperienza di previsione e la tecnologia nel suo approccio oltre all’amplamento della sua presenza all’intera area geografica europea. L’integrazione dell’AI promette di arricchire l’approccio con nuove possibilità per simulare impatti di evoluzioni di domanda e offerta, orientamenti di politiche e comportamenti umani.

