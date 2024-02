Riassunto: DOCOMO e NEC: in arrivo la joint venture “OREX SAI” che offrirà pacchetti di soluzioni OREX per le distribuzioni globali di servizi Open RAN

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT DOCOMO, INC. e NEC Corporation hanno oggi annunciato l’intenzione di costituire una joint venture, OREX SAI, INC. il 1° aprile per fornire pacchetti di soluzioni OREX destinate alla distribuzione globale su larga scala di servizi Open RAN.









OREX SAI reperirà localmente prodotti e servizi dai membri di OREX PARTNERS in ciascun mercato, operando verifiche di sistema nell’ottica di offrire reti mobili su misura per le diverse esigenze degli operatori di telecomunicazioni d’oltremare. Sfruttando l’infrastruttura aziendale consolidata di NEC e la rete globale in oltre 50 paesi e territori, la joint venture accelererà l’espansione globale dei servizi Open RAN.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

