Riassunto: Presentazione di LEDGER FLEX: autocustodia semplice e sicura, senza compromessi

Ledger ha annunciato anche il lancio di Ledger Security Key, una nuova app che consente un accesso senza problemi, essenziale per Proof of You

PARIS e NASHVILLE, Tennessee–(BUSINESS WIRE)–Ledger, leader mondiale nell’ambito della sicurezza di asset digitali per consumatori e imprese, ha lanciato oggi sul mercato Ledger Flex, il suo secondo nuovo prodotto presentato nel 2024. Rilasciato in occasione del decimo anniversario di Ledger, Ledger Flex e il precedente Ledger Stax segnano l’inizio di una nuova generazione di hardware Ledger, con display touchscreen sicuri E Ink® alimentati dall’OS Secure di Ledger. Ledger Flex può essere acquistato da oggi su Ledger.com e attraverso i nostri partner di vendita al dettaglio in tutto il mondo al prezzo di $249 con spedizione immediata.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Seamus Conwell



seamus.conwell@150bond.com