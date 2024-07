Riassunto: LambdaTest presenta Live Inspect per il test ottimizzato di automazione delle app

La funzione di live debugging consente l’interazione in tempo reale con test automatici, ottimizzando i flussi di lavoro e migliorando la qualità delle app

NOIDA, India e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, piattaforma leader di test unificati basati su cloud, presenta la sua più recente soluzione, la funzionalità Live Inspect per i test di automazione delle app. Questo strumento consente agli sviluppatori e ai tester di ottimizzare i loro processi di automazione delle app con capacità di live debugging senza precedenti, direttamente dalla dashboard di automazione di LambdaTest.





La funzione Live Inspect consente agli utenti di interagire con i loro dispositivi di test automatici in tempo reale, ottimizzando l’efficienza e l’efficacia dei test automatici. Con funzionalità quali la navigazione in tempo reale, l’ispezione dettagliata di elementi dell’interfaccia utente e l’acquisizione di screenshot, i team ora possono risolvere i problemi direttamente quando si presentano, grazie ai loro script di automazione, andando oltre la semplice riproduzione video per passare a un coinvolgimento attivo con le loro applicazioni.

Contatto per la stampa: press@lambdatest.com