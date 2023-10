Riassunto: Denodo migliora la produttività degli utenti commerciali e abbassa i costi del cloud e dei data lake con nuovi potenziamenti della piattaforma

Le ultime funzionalità democratizzano l’utilizzo dei dati con l’intelligenza artificiale generativa, accelerano le attività della sicurezza dei dati, migliorano il self-service per i team aziendali e rafforzano le capacità di FinOps

PALO ALTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Denodo, un leader nella gestione dei dati, oggi ha annunciato di aver apportato notevoli miglioramenti alla Piattaforma Denodo, che aiuta le imprese a democratizzare l’utilizzo dei dati in tutta l’azienda utilizzando l’intelligenza artificiale generativa, applica politiche coerenti di sicurezza e gestione dei costi e consente il self-service per gli utenti aziendali, in modo da poter creare i propri prodotti di dati. La notizia fa seguito al recente annuncio di Denodo di un investimento pari a 336 milioni di dollari da parte di TPG, che sottolinea la mission dell’azienda di trasformare il modo in cui le organizzazioni innovano e conducono le proprie attività unificando gli asset di dati in tempo reale e rendendo i dati sicuri e accessibili a tutti gli utenti e le applicazioni commerciali.





