Riassunto: Computing ecointelligente avanzato: abbracciare il futuro digitale insieme a xFusion al GITEX Global 2023

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–xFusion International Pte. Ltd. (di seguito “xFusion”) si distingue quest’anno all’evento Gulf Information Technology Exhibition (GITEX) Global 2023 (16-20 ottobre) di Dubai come azienda espositrice chiave, presentando innovazioni nel settore del green computing integrato con l’intelligenza artificiale (IA). Ben visibile allo stand A05 nella Hall 20, xFusion riafferma il suo impegno a promuovere progressi nel settore del computing per dare impulso alla trasformazione digitale globale.









Riunire leader tecnologici per esplorare la trasformazione digitale

“Negli ultimi anni, l’enorme aumento della richiesta di diversificazione nel settore del computing, catalizzata dai progressi fatti dall’IA, ha accelerato lo sviluppo del green computing”, racconta Louis Zhao, Presidente xFusion International.

