Riassunto: Collaborazione Bandai Co., Ltd. e Xsolla per il lancio online del “Tamaverse Ticket Shop”

“Tamagotchi Uni” si avvale della tecnologia Xsolla Web Shop per supportare il coinvolgimento dei giocatori e la vendita di contenuti digitali a livello globale

LOS ANGELES & TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, società globale nell’ambito del commercio di videogiochi, ha contribuito con successo ad alimentare il “Tamagotchi Uni”, il nuovo gameplay della giapponese Bandai Co., Ltd., offerto attraverso la tecnologia Xsolla Web Shop. Specializzata in soluzioni avanzate di pagamento dei giochi per gli sviluppatori su diverse piattaforme, tra cui mobile, PC, cloud e web, Xsolla è impegnata a migliorare il coinvolgimento dei giocatori e a soddisfare le loro esigenze in tutto il mondo.









Questa partnership è destinata a fornire agli utenti di “Tamagotchi Uni” un ambiente di pagamento conveniente per l’acquisto e il download di contenuti digitali, che consente il pagamento dell’esperienza di gioco in qualsiasi forma.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Derrick Stembridge



Direttore globale relazioni pubbliche, Xsolla



d.stembridge@xsolla.com