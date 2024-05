Riassunto: Brightcove integra la nuova soluzione di IA generativa basata su AWS per migliorare il proprio pluripremiato servizio clienti

In qualità di una delle principali realtà nel settore dello streaming e nello sviluppo di soluzioni per la tecnologia video, Brightcove è stata tra i primi a utilizzare Amazon Q, un assistente basato sull’IA generativa, per aumentare la qualità e l’efficienza dell’assistenza clienti

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda che sviluppa la tecnologia di streaming più affidabile al mondo, oggi ha annunciato di avere implementato Amazon Q Business, un nuovo assistente basato sull’IA generativa, su Amazon Web Services (AWS). Utilizzando la propria documentazione pubblica, i prodotti e le note su nuove versioni, Brightcove sta sfruttando il nuovo assistente internamente per casi d’uso reali applicabili al settore della tecnologia per i media e l’intrattenimento. Inoltre sta mettendo a frutto la tecnologia per creare un programma finalizzato a mettere in grado i team responsabili del successo dei clienti e dei servizi globali di rafforzare ulteriormente il proprio pluripremiato servizio clienti.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

