Rewind, la nuova soluzione di data backup e recovery per Microsoft 365

Rewind ha lanciato Backups for Microsoft 365, uno strumento automatico di backup e recovery che protegge i dati creati nella suite di app di produttività online di Microsoft.

L’aggiunta di Backups for Microsoft 365 rappresenta un altro passo nel percorso di Rewind – ha dichiarato l’azienda – verso il cloud backup e nel diventare il principale fornitore di data recovery per le soluzioni SaaS.

Backups for Microsoft 365 – ha messo in evidenza Rewind – protegge quattro applicazioni critiche all’interno del popolare strumento SaaS.

Innanzitutto Exchange: le email e i calendari degli utenti. Poi SharePoint: i siti creati dagli utenti per condividere documenti con colleghi, partner e clienti. Quindi OneDrive for Business: archiviazione di file online a cui si può accedere da qualsiasi luogo. E infine Gruppi e Teams: le chat di gruppo e le riunioni online.

La maggior parte degli strumenti SaaS, compreso Microsoft 365, sono governati dal modello di responsabilità condivisa del cloud computing, ha affermato Rewind.

Le applicazioni SaaS possono ripristinare i dati in caso di problemi a livello di piattaforma. Tuttavia, non possono ripristinare automaticamente i dati a livello utente se vengono cancellati o compromessi.

La perdita permanente di dati nel SaaS può essere causata da errori umani, attacchi informatici e integrazioni di terze parti.

Una ricerca di Rewind ha mostrato che oltre il 40% degli utenti SaaS ha perso dati in modo permanente. E da ciò nasce la necessità di una soluzione che protegga i propri dati nel cloud e nelle piattaforme SaaS.

Il lancio della soluzione per Microsoft 365 arriva a distanza di pochi mesi da quando Rewind ha annunciato il round di finanziamento di serie B da 65 milioni di dollari, a settembre. Rewind di recente ha anche completato la sua certificazione SOC 2 Type 1, il mese scorso.

Rewind attualmente fornisce software di backup e ripristino per BigCommerce, GitHub, QuickBooks Online, Shopify, Shopify Plus, e Trello. La società prevede di lanciare Backups per Jira nel 2022.

Inoltre – ha sottolineato l’azienda – clienti esistenti di Rewind che abbinano Microsoft 365 ai loro servizi attuali, possono ricevere uno sconto su questo nuovo prodotto.