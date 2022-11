Revolut supera il milione di clienti in Italia

Revolut ha annunciato di aver superato il milione di clienti in Italia che si conferma un mercato chiave per Revolut, essendo il settimo più grande a livello globale.

Il numero dei clienti italiani è cresciuto del 900% negli ultimi tre anni, passando da 100.000 a oltre 1 milione, e del 60% negli ultimi 12 mesi. L’utente tipico italiano ha in media 35 anni, vive in una grande città e utilizza il proprio smartphone per gestire diverse operazioni, inclusa la gestione del denaro.

Anche l’utilizzo delle funzionalità di Revolut da parte degli italiani è aumentato nell’ultimo anno. I pagamenti con carta sono aumentati del 120% e le transazioni contactless hanno registrato un aumento del 130%. La quantità di depositi nei Salvadanai (spazi di risparmio personalizzati che i clienti possono gestire e personalizzare come desiderano, creando regole di risparmio automatico, fissando obiettivi e persino condividendoli con familiari o amici per le spese comuni) è aumentata del 156% mentre i pagamenti tra utenti all’interno dell’app (peer-to-peer) sono quasi raddoppiati (+96%).

“È davvero gratificante vedere questo livello di interesse verso l’app Revolut in Italia” ha commentato Ignacio Zunzunegui, recentemente nominato nuovo responsabile del mercato italiano e Head of Growth per il Sud Europa. “L’Italia è tra i mercati più importanti per Revolut, ha registrato una solida crescita dal suo lancio nel Paese nel 2017 fino a superare oggi il milione di clienti. Ciò è dovuto alla combinazione di efficaci strumenti di gestione del denaro e commissioni basse, o addirittura pari a zero, che offriamo ai nostri clienti, nonché all’introduzione di funzionalità locali in grado di rispondere alle esigenze dei clienti che vivono nel Paese.”

Nell’ultimo anno Revolut ha continuato a migliorare il proprio prodotto in Europa e in Italia, cambiando il modo in cui i clienti gestiscono il proprio denaro. Grazie alla licenza bancaria europea, i clienti italiani hanno i propri depositi protetti fino a 100.000 euro e beneficiano di maggiore controllo, valore e sicurezza per il proprio denaro, nonché della possibilità di accedere a nuovi prodotti in futuro. A febbraio Revolut ha integrato pagoPA all’interno dell’app, rendendo il pagamento di bollette e tasse facile ed economico, essendo anche l’unica app a consentire questo tipo di operazione senza alcuna commissione.

“Oltre il 60% dei nostri clienti italiani decide di aprire un conto su Revolut principalmente per spendere o risparmiare quotidianamente, ma poi scopre che offriamo anche altre ottime soluzioni, e ad esempio per il 35% la funzionalità più utilizzata diventano i nostri trasferimenti di denaro, che offriamo in modo istantaneo e con commissioni pari a zero o molto basse.

Ascoltiamo i nostri clienti e miglioriamo costantemente la nostra super app per offrire loro le innovazioni di cui hanno bisogno in base alle loro esigenze locali, insieme a un maggiore controllo su come spendono, per favorire abitudini sane e il loro benessere finanziario” conclude Zununegui.

Secondo un recente studio condotto da Revolut e Dynata su oltre 1000 italiani, l‘87% degli intervistati concorda sul fatto che una migliore educazione finanziaria potrebbe migliorare la loro vita. Per raggiungere questo obiettivo, i software e le app di pianificazione finanziaria sono considerati validi aiuti da quasi un italiano su quattro, e la percentuale sale al 28% tra i Millennials e addirittura al 34% nella Generazione Z.

Revolut sta costruendo una super app finanziaria per consentire agli utenti di tracciare, gestire e ottenere il massimo dal proprio denaro. I clienti italiani possono beneficiare di oltre 70 funzionalità in un unico luogo – conto corrente, conti per bambini, premi, salvadanai, donazioni – oltre a impostare budget di spesa mensili, utilizzare le proprie carte virtuali e fisiche per gli acquisti, effettuare bonifici istantanei, chattare con loro amici mentre si scambiano denaro, prelevare denaro all’estero e pagare in altre valute al tasso di cambio interbancario. Revolut offre anche servizi aggiuntivi per i viaggiatori come “Soggiorni”, per prenotare hotel e case e ricevere fino al 10% di cashback, l’assicurazione di viaggio con Allianz, le lounge aeroportuali in caso di volo in ritardo e altro ancora.