Revolut entra nel mercato dei terminali POS in Italia

Revolut ha annunciato il lancio di Revolut Terminal in Italia. Un nuovo dispositivo POS ottimizzato per la velocità, che consente alle aziende di accettare pagamenti in pochi secondi e soddisfare la crescente domanda di dispositivi POS (point-of-sale) rapidi e affidabili. L’Italia è il terzo mercato europeo a introdurre questo nuovo prodotto, dopo il lancio del Terminal nel Regno Unito e in Irlanda a ottobre.

Il Revolut Business Terminal mira a fornire un uptime della piattaforma del 99,99%+ per vendite ininterrotte anche durante i periodi più intensi. Connessioni WiFi e SIM integrate e una batteria che dura tutto il giorno assicurano che il dispositivo sia sempre pronto per accettare pagamenti sul posto nei momenti di maggiore bisogno.

Con il Natale all’orizzonte, i commercianti possono ricevere il dispositivo in tempo per la stagione di vendite più intensa; quando hanno bisogno di un terminale su cui possono contare per accettare pagamenti senza tempi di inattività. Mentre l’elevata domanda di pagamenti durante la stagione dello shopping può occasionalmente causare interruzioni digitali per molti provider, la tecnologia di elaborazione dei pagamenti di Revolut Business ha raggiunto il 100% di uptime della piattaforma durante il Black Friday dell’anno scorso.

Oltre ad accettare tutti i principali pagamenti con carta di debito, carta di credito e mobile wallet in 19 valute diverse, la soluzione all-in-one offre anche Revolut Pay, un metodo di pagamento unico con cui i clienti Revolut possono pagare con un solo tocco direttamente dalla loro app Revolut. Con Revolut Pay i clienti possono guadagnare il doppio dell’importo standard di RevPoints e convertire i punti in uno sconto totale o parziale durante l’acquisto. Allo stesso tempo, i commercianti beneficiano di transazioni più economiche (0,5% + 0,02 EUR) rispetto allo 0,8% + 0,02 € per le transazioni con carta.

RevPoints è il programma fedeltà di Revolut che mira a premiare i clienti per le loro spese quotidiane, trasformando i loro pagamenti in entusiasmanti vantaggi. I RevPoints raccolti possono essere convertiti in miglia aeree e sconti su hotel, esperienze e shopping.

Revolut Terminal si integra perfettamente con i conti Revolut Business, agevolando il flusso di cassa con fondi accessibili entro 24 ore. Può essere abbinato al software Point of Sale di Revolut per offrire ai commercianti l’accesso ad analisi avanzate, mappatura delle tabelle, gestione multi-sede e cataloghi dei clienti, semplificando il processo di gestione di più fornitori di servizi e semplificando la gestione delle spese.

Alex Codina, General Manager Merchant Acquiring di Revolut, commenta: “Siamo entusiasti di offrire Revolut Terminal come soluzione POS potente e all-in-one per i nostri clienti aziendali italiani. Questo lancio avviene mentre continuiamo a investire nella nostra offerta B2B e in particolare raddoppiando nei settori dell’ospitalità e della vendita al dettaglio come acquirer. Una soluzione di pagamento veramente affidabile fa la differenza tra chiudere una vendita e perdere denaro: con il Natale alle porte, Revolut Terminal è costruito per resistere all’elevata domanda dei clienti”.

James Gibson, General Manager di Revolut Business, aggiunge: “Continuiamo a registrare un notevole slancio in Revolut Business, avendo quest’estate superato i 500 milioni di dollari di entrate annualizzate e acquisito oltre 20.000 nuovi clienti al mese. Revolut Terminal segna l’ultimo investimento nel segmento dei clienti aziendali, con commercianti di tutte le dimensioni ora in grado di accettare facilmente pagamenti direttamente nei loro conti Revolut Business, senza destreggiarsi tra più fornitori”.

La cliente italiana Revolut Business, Maria Consolo, Manager del Perusia Hotel (Perugia), conclude: “Revolut Terminal si è rivelato perfetto per la nostra guest house luxury: in soli 10 minuti eravamo pronti a ricevere pagamenti con un dispositivo dal design elegante, ideale per il nostro ambiente esclusivo. Ora possiamo contare su tariffe competitive e un servizio clienti impeccabilmente reattivo, il tutto integrato in un’unica soluzione di gestione dei conti e dei pagamenti aziendali.”