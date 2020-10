Reti è system integrator per i gestionali di TeamSystem

Reti, società di consulenza IT quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, che supporta medie e grandi aziende italiane nella loro trasformazione digitale con soluzioni It, consulenza e servizi gestiti, è diventa Partner System Integrator di TeamSystem.

Per la trasformazione digitale Reti fa formazione continua del personale, sviluppa proof of concept e realizza stress test nei laboratori del proprio Campus Tecnologico di Busto Arsizio (Varese).

Il Campus tecnologico è un laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in sei Centri di Competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Centrale al Campus tecnologico è la Reti Academy, con la funzione di learning provider.

Da qualche anno TeamSystem ha creato una rete di partnership strategiche con partner specializzati nell’installazione, configurazione e personalizzazione delle soluzioni Erp.

Reti, dunque, porterà le proprie competenze e conoscenze del mondo Erp forte delle esperienze di gestione progettuale maturate in vari ambiti tecnologici, tra cui quelli ricoperti dalle soluzioni TeamSystem adoperate all’interno dell’azienda stessa.

Reti è società benefit La propensione alla sostenibilità nel 2020 ha fatto diventare Reti una società benefit, che ha pubblicato il primo Environmental, social and governance Report redatto sulla base delle metodologie e dei principi previsti dai Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Standards. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della trasformazione digitale e dell’innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere produttive oltre allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l’innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e dei territori.

Da cliente a system integrator

Infatti per il Presidente e Amministratore Delegato di Reti, Bruno Paneghini, “l’accordo porta con sé una particolare relazione tra Reti e TeamSystem, per cui siamo passati da cliente attraverso l’adozione della piattaforma Polyedro e del software Alyante per la gestione dei nostri processi aziendali e del nostro capitale umano a quello di partner. La scelta e conoscenza del prodotto Erp Made in Italy ci permetterà non solo di fare sinergia, ma anche di condividere la nostra realtà con un bacino di utenti ancora più ampio”.

Reti oggi lavora con oltre 300 professionisti qualificati, ha un portafoglio di oltre 100 clienti, principalmente nei settori ad alta spesa IT (Banking, financial services and insurance, IT, Telco e Manufacturing) partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle) e nel 2019 ha realizzato oltre il 90% dei ricavi in Italia.

Daniele Lombardo, Digital & Marketing Director di TeamSystem, pensa che Reti “possa essere un partner prezioso nel percorso che abbiamo intrapreso: lavorare a stretto contatto con le aziende per creare progetti che danno vita alle potenzialità e ai vantaggi del digitale per aumentare la competitività del tessuto imprenditoriale del nostro Paese”.