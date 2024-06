Retelit annuncia la cessione di PA ABS e PA Expertise

Retelit ha perfezionato la cessione delle società PA ABS srl e PA Expertise srl, specializzate nell’implementazione di soluzioni applicative rispettivamente in ambito SAP e Microsoft, ad un pool di investitori composto da Alcedo SGR, FVS SGR, Friulia S.p.A. e Clessidra Capital Credit SGR.

La cessione è efficace da oggi, insieme all’accordo di partnership commerciale tra Retelit e le due aziende cedute.

La partnership prevede di realizzare progetti congiunti che integrano la rete, i data center e il cloud di Retelit con le soluzioni basate su Microsoft Azure, Dynamics, Teams, MS365 e SAP delle due aziende, allo scopo di offrire un portafoglio servizi completo e innovativo per la trasformazione digitale di grandi aziende e piccole e medie imprese.

“La decisione di cedere le due aziende è parte di una strategia volta a semplificare l’assetto societario del Gruppo al fine di ottimizzare le nostre operazioni e focalizzare maggiormente le nostre risorse e le nostre competenze su infrastrutture, piattaforme e progetti ICT funzionali al core business dei nostri Clienti”, ha dichiarato Jorge Álvarez, Amministratore Delegato di Retelit. “Al tempo stesso l’accordo di partnership ci permetterà di mantenere un legame solido e duraturo con PA ABS e PA Expertise, valorizzando le competenze e le esperienze costruite insieme e garantendo l’eccellenza dei servizi erogati ai nostri Clienti in linea con il posizionamento di Retelit come leader italiano nella costruzione di progetti B2B integrati per la trasformazione digitale.”