Report Opensignal: è Vodafone miglior operatore di rete mobile in Italia

Vodafone è risultata il miglior operatore per esperienza di rete mobile in Italia nella maggior parte delle categorie nell’ultimo rapporto di Opensignal. Nell’indagine è stata analizzata l’esperienza complessiva degli utenti su tutte le tecnologie di rete. Vodafone è risultata la migliore nella maggior parte delle categorie, conquistando sei premi: quattro premi nella sezione “Esperienza generale” ed entrambi i premi sulla Consistent Quality.

Vodafone si classifica “Outright winner”, vincitore assoluto in queste categorie:

Video Experience Games Experience Voice Experience Download Speed Coverage Experience Excellent Consistent Quality Core Consistent Quality



Gli ultimi due premi sono eredità dei riconoscimenti Tutela incorporati nel report Opensignal. Per Excellent Consistent Quality si intende la percentuale dei test degli utenti che hanno soddisfatto le soglie di prestazioni minime consigliate per guardare video HD, fare videoconferenze di gruppo e giocare. La Excellent Consistent Quality viene calcolata utilizzando i dati della consociata di Opensignal Tutela e utilizza la sua metodologia. Per Core Consistent Quality si intende invece la percentuale di test degli utenti che hanno soddisfatto le soglie di prestazioni minime consigliate per applicazioni a prestazioni inferiori, inclusi video SD, chiamate vocali e navigazione web. La Core Consistent Quality è calcolata con i dati della consociata Opensignal Tutela e utilizza la sua metodologia.

Video Experience – Gli utenti Vodafone hanno avuto la migliore esperienza di streaming video in Italia: Vodafone vince a titolo definitivo il premio Video Experience con un punteggio di 58,7 punti su una scala da 100 punti, e un vantaggio di 2,1 punti sul secondo classificato WindTre. Seguono TIM e Iliad al terzo e quarto posto.

Vodafone vince sia Games Experience che Voice App Experience perché gli utenti hanno goduto della migliore esperienza di gioco mobile multiplayer, nonché della migliore esperienza per i servizi vocali over-the-top (OTT). Sia in Games Experience che in Voice App Experience si assiste a un piazzamento simile con Vodafone che vince in solitaria, seguito da TIM, WindTre e Iliad rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto.

Vodafone vince la Download Speed ​​Experience: gli utenti hanno osservato le velocità di download medie più elevate di 34,5 Mbps sulla rete di Vodafone, seguite da WindTre, Iliad e TIM.

Vodafone vince i premi Excellent e Core Consistent Quality con un margine di 6,6 punti percentuali rispetto a WindTre. In Core Consistent Quality, Vodafone ha battuto TIM di 2,4 punti percentuali. Le misure di qualità costante di Opensignal quantificano la frequenza con cui l’esperienza degli utenti su una rete è stata sufficiente per supportare i requisiti delle applicazioni comuni.

I precedenti riconoscimenti di Vodafone

Sono diversi i riconoscimenti che la qualità della rete Vodafone ha ricevuto negli scorsi mesi. Eccone una sintesi, a partire dal più recente:

nPerf, febbraio 2022: Vodafone ha fornito il miglior servizio Internet mobile in Italia nel 2021 secondo la classifica stilata da nPerf, che ha analizzato 580.000 test individuali eseguiti nel 2021 tramite l’apposita App su tutte le tecnologie, 4G e 5G compreso. A questo link il report completo https://media.nperf.com/files/publications/IT/2022-02-22_Barometro-connessioni-mobili-nPerf-2021.pdf

Altroconsumo, gennaio 2022: Vodafone è il miglior operatore di rete mobile 4G in Italia per il 2021 secondo la classifica sulla qualità della rete mobile in Italia nel 2021 di Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia. A questo link il report completo https://www.altroconsumo.it/hi-tech/smartphone/news/inchiesta-telefonia-mobile

Tutela, dicembre 2021: Vodafone è l’operatore che offre la miglior esperienza mobile complessiva in Italia secondo il report “State of Mobile Experience” di Tutela, società indipendente di dati crowdsourcing che misura e analizza l’esperienza degli utenti sulle reti mobili. Vodafone è risultata vincitrice nelle categorie “Excellent Consistent Quality”, “Core Consistent Quality”, “Coverage score” e “Video experience”. A questo il link il report completo https://www.tutela.com/reports/italy-state-of-mobile-experience-2021

Opensignal, novembre 2021 – Nel report “ITALY – Mobile Network Experience Report November 2021”, la società che analizza e valuta le reti mobili in tutto il mondo ha assegnato a Vodafone cinque riconoscimenti su sette per la qualità dell’esperienza di rete mobile degli utenti: Vodafone ha ottenuto il punteggio migliore per la miglior esperienza di visione video, la miglior esperienza di gioco, la miglior esperienza di voce in app, la maggior velocità in download e la maggior disponibilità di copertura 4G. A questo link il report completo https://www.opensignal.com/reports/2021/11/italy/mobile-network-experience

A questo link il report completo di Opensignal.

