Reply lancia la challenge incentrata su digital asset, crypto e blockchain

Al via la quarta edizione della Reply Investment Challenge, che per la prima volta si concentra su Digital Asset, Crypto e Blockchain.

Rivolta a studenti e giovani professionisti, la competizione internazionale online nel 2022 ha contato 13.750 iscritti provenienti da 95 Paesi nel mondo e un volume complessivo di 36.000 operazioni di trading effettuate.

L’obiettivo della Challenge, che si svolgerà da lunedì 8 maggio a venerdì 19 maggio 2023, sarà quello di avvicinare i partecipanti al mondo dei digital asset e della Blockchain, promuovendo un uso consapevole di questi strumenti finanziari e prestando particolare attenzione al tema della diversificazione dei portafogli. I giocatori avranno inoltre la possibilità di scegliere tra due diverse interfacce: una più semplice e intuitiva e un’altra più completa e dettagliata, rispettivamente Young Platform e Young Platform Pro.

I partecipanti potranno infatti esercitarsi fino al 5 maggio in un ambiente protetto, ampliando le loro competenze sugli strumenti finanziari digitali, e in particolare sulle criptovalute, oltre che sulla Blockchain quale tecnologia abilitante. Il capitale virtuale di un milione di euro che ogni giocatore avrà a disposizione sarà reso disponibile al momento dell’iscrizione e tutte le operazioni saranno svolte a valori di mercato corrente. Nel mese precedente la gara, inoltre, sulla piattaforma della Challenge tutti gli iscritti potranno accedere a contenuti e-learning esclusivi, realizzati da Reply, Young Platform e POLIMI Graduate School of Management.

All’inizio della gara, l’8 maggio, sul portafoglio dei partecipanti verrà ri-accreditata la somma virtuale di € 1.000.000 da investire in tempo reale e la sfida potrà iniziare. Gli sfidanti saranno classificati e valutati in base alle loro scelte di investimento e alla strategia attuata per rispondere ai suggerimenti pubblicati da Reply. Solo i primi tre, ovvero coloro che più degli altri saranno riusciti a massimizzare il profitto del proprio portafoglio anche grazie alla sua diversificazione, vinceranno la gara.

Quest’anno Reply ha scelto come partner Young Platform, la più grande piattaforma italiana di criptovalute regolamentata. Young Platform è una scale-up torinese fondata nel 2018 con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti il mercato delle criptovalute. La piattaforma si pone come punto di riferimento per coloro che vogliono utilizzare gli asset digitali in modo semplice, trasparente ed efficace, anche senza avere competenze specifiche sul settore. Si distingue per la sua attenzione alla sicurezza, alla formazione e alla privacy dei propri utenti, garantendo l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per la protezione dei dati e delle transazioni.

Reply, grazie alle proprie competenze sulle tecnologie Blockchain e distributed technology, supporta diversi istituti finanziari, ma anche importanti attori in settori quali healthcare, energy & utilities, fashion & luxury, ed altri ancora, nell’adozione di digital asset ponendosi così come player di riferimento in ambito Crypto e Blockchain.

Il POLIMI Graduate School of Management, con la partecipazione alla Reply Crypto Investment Challenge, conferma il suo impegno nell’educare e formare operatori finanziari attenti al rischio negli investimenti.

La Reply Crypto Investment Challenge fa parte del programma Challenges di Reply, che, insieme ai Master di specializzazione su Digital Finance di POLIMI Graduate School of Management e su AI & Cloud del Politecnico di Torino e al programma Reply Code For Kids, sono solo alcuni degli esempi che testimoniano l’impegno di Reply verso lo sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Le Challenges di Reply oggi contano una comunità di oltre 140.000 giocatori.

Le registrazioni alla Reply Crypto Investment Challenge sono aperte fino al 5 maggio 2023. Tutte le informazioni disponibili su: challenges.reply.com.