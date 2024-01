Reply innova l’esperienza di configurazione con “AI Product Discovery”

Reply annuncia il lancio di “AI Product Discovery“, un configuratore di prodotti 3D in real time, alimentato dall’intelligenza artificiale generativa.

La soluzione offre una nuova modalità di interazione con i digital twin rendendo più semplice la visualizzazione e la comprensione del prodotto e le sue varianti, migliorando l’esperienza complessiva di configurazione del prodotto stesso.

Realizzato da Infinity Reply e Machine Learning Reply, società specializzate rispettivamente in 3D content & Spatial Computing e intelligenza artificiale all’interno del gruppo Reply, l’AI Product Discovery consente di creare rappresentazioni 3D in tempo reale altamente realistiche di oggetti e ambienti, grazie all’integrazione di Unreal Engine di Epic. Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa, il configuratore mette a disposizione anche un assistente digitale basato sul Large Language Model di OpenAI ma integrabile anche con altri Large Language Model, che interagisce e supporta l’utente nelle attività di configurazione.

Il configuratore “AI Product Discovery” offre un’esperienza fluida, intuitiva e personalizzata: il modello di intelligenza artificiale generativa non solo guida l’utente nei percorsi di configurazione, fornendo informazioni precise e contestualizzate sulle specifiche caratteristiche di ogni prodotto o brand, ma permette anche di creare pattern unici di materiali e texture. Attraverso comandi vocali, gestuali o di testo, l’utente può così adattare il prodotto alle proprie esigenze in tempo reale, modificando finiture, colori, materiali e opzioni. Grazie alle avanzate tecnologie 3D in tempo reale, gli utenti hanno il controllo sulle animazioni del prodotto e una migliore visualizzazione delle sue funzionalità e movimenti.

La versatilità della soluzione consente di utilizzare l’AI Product Discovery in diversi settori industriali, dall’automotive al retail, fino al manifatturiero e a quello degli elettrodomestici, garantendo servizi di assistenza personalizzati 24/7 su canali fisici e digitali.