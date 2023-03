Replit e Google Cloud partner per l’AI generativa nello sviluppo software

Replit, la piattaforma di sviluppo software in cloud, ha annunciato una nuova partnership strategica con Google Cloud.

Nell’ambito della nuova partnership, gli sviluppatori Replit avranno accesso all’infrastruttura, ai servizi e ai foundation model di Google Cloud tramite Ghostwriter, l’AI di sviluppo software di Replit, mentre gli sviluppatori di Google Cloud e Workspace avranno accesso alla piattaforma di editing del codice collaborativo di Replit.

La collaborazione – ha evidenziato l’azienda – accelererà la creazione di applicazioni di AI generativa e sottolinea l’impegno di Google Cloud nel promuovere l’ecosistema più aperto per l’AI generativa. Per Replit, già forte di 20 milioni di sviluppatori, questa partnership con Google Cloud rappresenta il prossimo passo per realizzare la sua missione di potenziare il prossimo miliardo di creatori di software.

L’intelligenza artificiale – mette in risalto Replit – sta cambiando lo sviluppo del software. Per gli sviluppatori che utilizzano l’intelligenza artificiale Ghostwriter di Replit, oltre il 30% del codice viene generato da Ghostwriter. Le più recenti app di chat LLM sono in grado di generare codice per programmi completi con semplici richieste in linguaggio naturale, consentendo la creazione di siti web completi senza alcuna esperienza di codifica in pochi minuti.

Ma anche i potenti LLM non sono in grado di eseguire codice da soli. Le chat LLM standalone non hanno il contesto di un progetto. Richiedono agli sviluppatori di copiare e incollare il codice dal posto in cui lavorano all’app di chat. Questo porta a un cambio inefficiente delle schede e richiede un’ulteriore richiesta. Anche in questo caso, l’app di chat separata non potrà sapere in quale punto dello strumento di coding lo sviluppatore può raggiungere il suo scopo ed eseguire il suo programma.

Fino a quando gli LLM non vengono inseriti nell’ambiente di sviluppo integrato (IDE), non siamo ancora nel futuro che Amjad Masad, CEO di Replit, ha delineato, in cui l’intelligenza artificiale sarà d’aiuto per:

trasformare i non sviluppatori in sviluppatori, trasformando il linguaggio naturale in codice;

trasformare gli ingegneri del software in “ingegneri 10X” iperproduttivi;

rendere gli ingegneri 10X ingegneri 1000X, codificando software dall’architettura complessa in 1/1000 del tempo.

Quindi, in che modo gli sviluppatori possono ottenere tutta la potenza degli LLM, end to end e velocemente? È qui che entra in gioco Replit, alimentato dall’infrastruttura e dai modelli foundation di Google Cloud nell’ambito di questa partnership.

Con oltre 20 milioni di sviluppatori e più di 240 milioni di repl (progetti) creati, Replit è una delle piattaforme per sviluppatori in più rapida crescita.

La piattaforma di Replit, basata sul cloud, è unica nel suo genere in quanto spazio per l’AI, afferma inoltre l’azienda, per le sue caratteristiche:

Essa innanzitutto aiuta a fare il deployment di ciò che l’AI ha contribuito a costruire . Gli sviluppatori possono codificare in qualsiasi linguaggio dal loro browser in modo rapido perché Replit memorizza nella cache oltre 10 terabyte di package. Grazie a Google Cloud Platform, gli sviluppatori di Replit possono distribuire e scalare le loro applicazioni con pochi clic e ottenere l’affidabilità, la sicurezza e gli altri vantaggi di Google Cloud.

. Gli sviluppatori possono codificare in qualsiasi linguaggio dal loro browser in modo rapido perché Replit memorizza nella cache oltre 10 terabyte di package. Grazie a Google Cloud Platform, gli sviluppatori di Replit possono e ottenere l’affidabilità, la sicurezza e gli altri vantaggi di Google Cloud. AI integrata : l’anno scorso Replit ha creato il primo agente di intelligenza artificiale con codifica, Ghostwriter . Da allora, Replit ha sviluppato e implementato un’AI completamente conversazionale direttamente nell’IDE , che ha il contesto del progetto dello sviluppatore.

: l’anno scorso Replit ha creato il primo agente di intelligenza artificiale con codifica, . Da allora, Replit ha sviluppato e implementato , che ha il contesto del progetto dello sviluppatore. Un’intelligenza artificiale che esegue il debug in tempo reale : Ghostwriter di Replit è dotato di funzionalità di debugging istantaneo che aiutano in modo proattivo a risolvere gli errori di codifica. Questo è un primo esempio della potenza estesa di un agente AI.

: Ghostwriter di Replit è dotato di funzionalità di debugging istantaneo che aiutano in modo proattivo a risolvere gli errori di codifica. Questo è un primo esempio della potenza estesa di un agente AI. Monetizzazione : Replit consente agli sviluppatori di guadagnare sulla piattaforma, attraverso le Replit Bounties in cui possono completare lavori software per altri, direttamente dagli utenti finali con le API per Stripe e altri, o dal supporto della community Replit con i suggerimenti di supporto. La valuta Cycles di Replit offre agli sviluppatori di tutto il mondo la possibilità di scegliere come guadagnare.

: Replit consente agli sviluppatori di guadagnare sulla piattaforma, attraverso le in cui possono completare lavori software per altri, direttamente dagli utenti finali con le per Stripe e altri, o dal supporto della community Replit con i suggerimenti di supporto. La valuta Cycles di Replit offre agli sviluppatori di tutto il mondo la possibilità di scegliere come guadagnare. Community : con milioni di utenti sulla piattaforma ogni mese, gli sviluppatori Replit possono condividere istantaneamente applicazioni eseguibili con altri 20 milioni di sviluppatori.

: con milioni di utenti sulla piattaforma ogni mese, gli sviluppatori Replit possono condividere istantaneamente applicazioni eseguibili con altri 20 milioni di sviluppatori. AI su mobile : l’ambiente di sviluppo di Replit è disponibile su iOS e Android , consentendo agli sviluppatori di codificare con l’AI sui loro smartphone e tablet da qualsiasi parte del mondo. Non è necessario un deployment o una compilazione separata. Gli utenti possono parlare con Ghostwriter per costruire rapidamente un’app completa.

: l’ambiente di sviluppo di Replit è disponibile su , consentendo agli sviluppatori di codificare con l’AI sui loro smartphone e tablet da qualsiasi parte del mondo. Non è necessario un deployment o una compilazione separata. Gli utenti possono parlare con Ghostwriter per costruire rapidamente un’app completa. Collaborazione: gli sviluppatori possono condividere le sessioni di AI e il codice con altri membri dei loro team. L’intelligenza artificiale è solo un altro collaboratore.

L’infrastruttura cloud di Replit e i prodotti di AI come Ghostwriter la rendono uno dei luoghi più veloci per passare dall’idea all’applicazione software, sottolinea l’azienda.

Grazie a questa nuova partnership con Google Cloud, gli sviluppatori che utilizzano Replit avranno accesso globale all’infrastruttura Google Cloud e ai foundation model di Google su Vertex AI. La collaborazione mira a sostenere l’obiettivo di Google Cloud di consentire alle aziende di accelerare il loro processo di sviluppo utilizzando l’intelligenza artificiale.