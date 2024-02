Renesas annuncia l’acquisizione di Altium per 5,9 miliardi di dollari

Renesas, fornitore di soluzioni avanzate per semiconduttori, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Altium, leader mondiale nei sistemi di progettazione elettronica, per 5,9 miliardi di dollari.

L’acquisizione dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2024, subordinatamente all’approvazione da parte degli azionisti di Altium, all’approvazione del tribunale australiano, alle approvazioni normative e alla soddisfazione di altre condizioni di chiusura abituali.

Renesas spiega i motivi dell’acquisizione di Altium

Con l’obiettivo di “semplificarci la vita”, Renesas ha ampliato il proprio portafoglio di prodotti nei settori dei processori embedded, dell’analogico, dell’alimentazione e della connettività, con l’obiettivo di diventare un leader globale nelle soluzioni di semiconduttori embedded. Inoltre, Renesas ha portato avanti la sua strategia di digitalizzazione che consente di migliorare l’esperienza utente (UX) attraverso lo sviluppo basato su cloud.

Con il progredire della tecnologia, la progettazione e l’integrazione dei sistemi elettronici sta diventando sempre più complessa. Gli attuali flussi di progettazione dei sistemi elettronici sono un processo complicato e iterativo che coinvolge più parti interessate e fasi di progettazione, dalla selezione e valutazione dei componenti alla simulazione e alla progettazione fisica dei PCB. Gli ingegneri devono essere in grado di progettare sistemi non solo funzionali, ma anche efficienti ed economici in cicli di sviluppo ridotti.

La storia di Altium è iniziata nel 1985 in Australia, come primo fornitore al mondo di strumenti per la progettazione di schede a circuito stampato (PCB). L’azienda è cresciuta fino a diventare un leader del mercato globale con i più noti strumenti software per PCB in uso oggi.

L’acquisizione consente a due leader del settore di unire le forze e di creare una “piattaforma integrata e aperta per la progettazione di sistemi elettronici e la gestione del ciclo di vita” che consente la collaborazione tra componenti, sottosistemi e sistemi. La transazione si allinea fortemente alla strategia di digitalizzazione di Renesas e rappresenta il primo passo significativo dell’azienda per migliorare l’esperienza utente e l’innovazione a livello di sistema per i progettisti di sistemi elettronici.

Insieme, Renesas e Altium, nell’ambito di una visione condivisa, mirano a costruire una piattaforma integrata e aperta di progettazione di sistemi elettronici e di gestione del ciclo di vita che unifica queste fasi a livello di sistema. L’acquisizione riunisce le sofisticate capacità della piattaforma cloud di Altium con il solido portafoglio di soluzioni embedded di Renesas, che combina processori ad alte prestazioni, analogici, di potenza e di connettività.

La combinazione consentirà inoltre l’integrazione con fornitori di terze parti in tutto l’ecosistema per eseguire tutte le fasi di progettazione elettronica senza soluzione di continuità sul cloud. La piattaforma di progettazione e gestione del ciclo di vita dei sistemi elettronici offrirà l’integrazione e la standardizzazione di vari dati e funzioni di progettazione elettronica e una migliore gestione del ciclo di vita dei componenti, consentendo al contempo un’iterazione digitale continua dei processi di progettazione per aumentare la produttività complessiva. Ciò consente di accelerare notevolmente l’innovazione e di ridurre le barriere all’ingresso per i progettisti di sistemi, riducendo le risorse di sviluppo e le inefficienze.

L’acquisizione rafforza il profilo finanziario di Renesas e fornisce agli azionisti un valore significativo accelerando la nostra strategia di digitalizzazione. La transazione ha un impatto immediato sugli utili senza sinergie; la società combinata prevede di ottenere un impatto sugli utili grazie alle sinergie sui ricavi e sui costi dopo il completamento della transazione.

Altium ha un fatturato di 263 milioni di dollari, un margine EBITDA del 36,5% e un fatturato ricorrente del 77%. Queste cifre si basano sull’anno fiscale di Altium conclusosi il 30 giugno 2023.