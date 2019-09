Reichelt elektronik annuncia l’ingresso nel mercato italiano

Reichelt elektronik ha reso noto il suo ingresso in Italia, con l’apertura del canale di e-commerce e di un customer service in lingua italiana.

Il sito propone più di 110.000 prodotti a catalogo, tra i quali componenti elettrici ed elettronici, strumenti di misurazione, articoli smart home, schede di sviluppo, e moltissimo altro ancora.

Sia i consumatori che le aziende italiane potranno acquistare online in modo semplice e sicuro. L’operazione rafforza l’espansione del business della società tedesca a livello internazionale, forte della sua offerta attraverso canali di acquisto in sei lingue, quattro valute e servizi di spedizione in 128 paesi in tutto il mondo.

Ulf Timmermann, CEO di reichelt elektronik, ha così espresso la sua soddisfazione: «Negli ultimi anni, grazie ad alcune partnership, siamo riusciti a creare un buon rapporto commerciale con l’Italia, ora il nostro obiettivo è quello di lavorare per rafforzare ed espandere le relazioni esistenti. Il nostro intento è quello di crescere velocemente nei segmenti strategici di reichelt elektronik, che comprendono componenti attive, passive e meccaniche, schede per sviluppatori come Raspberry Pi, prodotti di illuminazione e tecnologia intelligente, alimentatori, tecnologie di misurazione, strumenti e componenti IT. Il marchio RND – di proprietà della nostra holding Dätwyler Group e distribuito dalle nostre consociate Distrelec e Nedis, oltre che da noi – gioca un ruolo chiave nella nostra strategia grazie a caratteristiche quali l’alta qualità delle componenti elettroniche e un prezzo ragionevole.»

Reichelt elektronik è ben conscia delle esigenze della realtà italiana, e per questo ha predisposto competence center e canale e-commerce in lingua italiana e con personale altamente qualificato.

Infine, se è molto importante che il customer service soddisfi standard di alto livello, ma è altrettanto determinante che tutti i prodotti vengano inviati ai nostri clienti con tempestività. Attualmente i tempi di spedizione in Italia richiedono solo quattro giorni, per oltre 110.000 prodotti disponibili. L’implementazione di una logistica rapida ed efficiente è la ragione del successo di reichelt a livello internazionale.

Nel 2016 a seguito dell’ampliamento del centro logistico della sede principale di Sande, in Germania, reichelt ha raddoppiato la sua capacità di stoccaggio e incrementato la sua gamma di prodotti, raggiungendo quasi 10.000 spedizioni al giorno.