Regione Lombardia torna a Smau con 20 startup innovative in ambito AI

Regione Lombardia torna a Smau Milano, la più importante fiera dedicata all’innovazione, coinvolgendo 20 startup che proporranno importanti novità in ambito di Intelligenza Artificiale.

L’assessorato all’Università, Ricerca e Innovazione, guidato da Alessandro Fermi, ha infatti deciso di inserire la 61esima edizione della Fiera internazionale tra le attività di comunicazione e promozione del Fesr 2021-2027, come luogo privilegiato per un efficace posizionamento del sistema Lombardia e per presentare la strategia regionale in ambito di innovazione.

“Ogni anno a questo evento – spiega l’assessore Fermi – prendono parte i principali territori italiani con il proprio ecosistema dell’innovazione, per questo ho pensato che Regione Lombardia non potesse mancare. Abbiamo quindi deciso di caratterizzare la nostra presenza con un focus sul tema dell’Intelligenza Artificiale. Questo per dare continuità alle policy sviluppate sul tema e promuovere le politiche regionali in tema di innovazione. Al contempo mi sembra importante rafforzare la rete di collaborazioni sul territorio e valorizzare la Lombardia come polo internazionale per l’attrazione di competenze e investimenti in questo ambito, e infine sostenere le imprese lombarde, in particolare le start up innovative, e rafforzarne la presenza sul mercato nazionale e internazionale”.

Regione Lombardia avrà un proprio spazio espositivo e realizzerà incontri dedicati con gli operatori soprattutto sul tema dell’Intelligenza Artificiale. Inoltre, è prevista l’organizzazione di un tavolo di lavoro dedicato a Regione Lombardia con la partecipazione di circa 12 responsabili Innovazione di grandi aziende, con l’obiettivo di conoscere la loro esperienza in tema di Intelligenza Artificiale e i modelli di collaborazione attivate con le startup.

Fine ultimo è quello di identificare eventuali gap di filiera o aree di policy ancora non adeguatamente presidiate, sulle quali Regione Lombardia potrebbe intervenire quale facilitatore dei processi di business, anche mediante bandi o voucher per supportarne la realizzazione.

“Le startup selezionate – conclude Fermi – saranno ospitate presso lo spazio espositivo di Regione Lombardia e saranno coinvolte in attività e momenti di networking, speed pitching, incontri one-to-one organizzati con gli investitori internazionali nell’ambito di ItaliaRestartsUp (iniziativa organizzata in collaborazione con ICE), partecipazione agli Startup Safari (tour guidati della Fiera per settore di attività, nei quali i visitatori vengono accompagnati presso gli stand degli espositori)”.