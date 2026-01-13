ReeVo nomina Julien Antoine CRO International per accelerare la crescita europea

ReeVo annuncia la nomina di Julien Antoine a Chief Revenue Officer (CRO) International. Questa mossa strategica sostiene l’ambizione di ReeVo di triplicare il fatturato entro il 2030, facendo leva su una piattaforma di servizi basata sull’intelligenza artificiale, una strategia di M&A ambiziosa e una crescita accelerata in Italia, Spagna, Francia e Svizzera. Un pilastro fondamentale di questo piano è l’offerta di soluzioni di cloud e cybersecurity su misura per le aziende mid-market, in grado di rispondere alla crescente complessità e ai vincoli di risorse che le caratterizzano.

Fondata in Italia nel 2003, ReeVo ha costruito una delle piattaforme più avanzate in Europa nei settori della Cybersecurity, del Cloud e delle tecnologie cloud-native, con l’AI integrata al centro delle proprie operazioni. Negli ultimi due anni, l’azienda ha acquisito e integrato quattro realtà, consolidando il proprio posizionamento come Cloud Provider unificato e Managed Security Service Provider (MSSP). Oggi ReeVo offre soluzioni secure-by-design, supportate da nove data center europei, garantendo sovranità, resilienza e fiducia ai propri clienti.

Julien Antoine porta con sé una combinazione unica di competenze nella trasformazione strategica e una comprovata esperienza nella scalabilità delle organizzazioni IT. Con un background nella consulenza manageriale di alto livello, ha guidato con successo strategie commerciali, accelerato la crescita ed eseguito implementazioni operative su larga scala nel settore della cybersecurity in tutta la regione EMEA.

Julien Antoine, CRO International di ReeVo, ha dichiarato: “Le PMI e le aziende mid-market affrontano le stesse sfide critiche delle grandi organizzazioni quando si tratta di gestire e proteggere i propri dati. Hanno bisogno di tecnologie avanzate come SOC, CTEM (Continuous Threat Exposure Management) e soluzioni sovrane, ma erogate in modo coerente con le loro realtà operative. ReeVo è in una posizione unica per rispondere a queste esigenze grazie a una piattaforma di servizi unificata che offre un product-market fit senza eguali. Il DNA di ReeVo, basato su un’innovazione industrializzata e alimentato dalle competenze dei nostri team, ci consente di realizzare piani di crescita ambiziosi. La mia missione è chiara: rafforzare il posizionamento europeo di ReeVo. Il mid-market merita una sicurezza di livello enterprise senza la complessità enterprise – ed è esattamente ciò che offriamo, attraverso il nostro approccio pionieristico che combina Cloud, Cybersecurity e operazioni basate sull’AI, rafforzato dalla nostra strategia di M&A”.

Salvatore Giannetto, Co-CEO di ReeVo, ha commentato: “Le PMI e le aziende mid-market rappresentano un’importante opportunità di crescita ancora poco servita in Europa. La nostra risposta è una piattaforma sovrana, affidabile e robusta, in grado di rispondere alle loro esigenze critiche di cloud e cybersecurity integrati. Questo approccio mirato è fondamentale per il nostro obiettivo di triplicare il fatturato entro il 2030”.

Antonio Giannetto, Co-CEO di ReeVo, ha aggiunto: “La nostra strategia di M&A non riguarda solo la crescita dimensionale, ma la capacità di rispondere alle esigenze dei clienti europei in termini di copertura e di offrire funzionalità MSSP in grado di gestire tecnologie sempre più complesse, con cicli di innovazione più rapidi. Queste dinamiche, unite all’aumento degli investimenti richiesti e ai vincoli di risorse, rendono il modello ReeVo più rilevante che mai”.

La nomina di Julien Antoine rappresenta un passo decisivo nel percorso di ReeVo per ridefinire il panorama digitale del mid-market europeo. Combinando una piattaforma avanzata basata sull’AI con una strategia di M&A mirata e una profonda competenza nel cloud e nella cybersecurity sovrani, l’azienda è in una posizione unica per rispondere alle esigenze critiche del mid-market europeo. Questa nomina rafforza l’impegno di ReeVo nel fornire valore distintivo e soluzioni integrate, affidabili e di eccellenza ai propri clienti.