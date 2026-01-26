ReeVo cresce in Spagna con l’acquisizione di Hispasec

ReeVo annuncia l’acquisizione di Hispasec Sistemas S.L. , azienda spagnola specializzata in servizi di cybersecurity con oltre 300 clienti attivi in Spagna e America Latina.

L’operazione conferma l’ambizione di ReeVo di diventare un player di primo piano nel mercato spagnolo, con un focus particolare sulle PMI, e rappresenta un passaggio chiave nel percorso di espansione internazionale e di crescita per linee esterne di ReeVo, che punta a triplicare il fatturato entro il 2030. Si tratta della prima acquisizione di ReeVo in Spagna, a complemento delle attività già presenti nel Paese, nonché della seconda operazione di M&A al di fuori dell’Italia e della quinta realizzata negli ultimi due anni.

L’integrazione delle competenze e degli asset di Hispasec con la solidità, la scalabilità e le capacità tecnologiche e finanziarie di ReeVo consentirà di rafforzare ulteriormente l’offerta di servizi di cybersecurity, mantenendo al contempo una forte prossimità locale con i clienti.

I clienti di Hispasec potranno beneficiare di tecnologie all’avanguardia, investimenti continui in ricerca e sviluppo, difese abilitate dall’intelligenza artificiale e soluzioni cloud sicure e “sovereign by design”, in grado di garantire un livello di protezione di livello enterprise alle imprese del mid-market europeo.

Razionali dell’operazione Reevo – Hispasec e risultati attesi

L’acquisizione segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita di entrambe le società e genera una serie di benefici concreti:

Evoluzione e crescita: l’operazione consente a Hispasec di accelerare il proprio sviluppo e la propria scalabilità, mentre ReeVo arricchisce la propria offerta con servizi avanzati di consulenza in cybersecurity.

Risposta alle esigenze del mercato: la combinazione delle competenze di ReeVo e Hispasec risponde alla crescente domanda di servizi gestiti e di consulenza avanzata in ambito cybersecurity, in particolare da parte delle aziende mid-market e delle PMI.

Prossimità locale e dimensione europea: la forte presenza di Hispasec in Spagna e in America Latina si integra con la dimensione europea di ReeVo, beneficiando dei suoi investimenti, del focus su R&D e della capacità di scalare le soluzioni.

Offerta integrata: il SOC 24/7 di ReeVo, riconosciuto a livello europeo, e il portafoglio di servizi di consulenza di Hispasec rafforzeranno la sicurezza e la protezione dei dati dei clienti.

Competenze ampliate: l'unione dei team crea una realtà internazionale composta da esperti e analisti altamente qualificati in cybersecurity.

Centralità del cliente: servizi di consulenza e di sicurezza gestita personalizzati, progettati per rispondere alle esigenze specifiche del segmento small e mid-market.

Accesso a servizi cloud certificati e sovrani: i clienti di Hispasec potranno sfruttare un’ampia gamma di servizi cloud certificati a livello internazionale.

Salvatore Giannetto, co-CEO di ReeVo, ha dichiarato: «In Hispasec abbiamo riscontrato fin da subito una forte sintonia in termini di valori e visione strategica. La loro esperienza e l’elevato livello dei servizi di cybersecurity rappresentano un elemento chiave per la nostra crescita, sia nel mercato spagnolo sia a livello internazionale.»

Julien Antoine, Chief Revenue Officer International di ReeVo, ha aggiunto:

«Siamo entusiasti di accogliere in ReeVo il team di Hispasec: imprenditori e professionisti che vivono quotidianamente il mondo del SOC e della Threat Intelligence. Insieme arricchiremo ulteriormente le nostre soluzioni e creeremo nuovo valore per i clienti. Hispasec rappresenta per noi la piattaforma ideale per accelerare la crescita in Spagna, nel nostro percorso verso i 200 milioni di euro di ricavi europei, mantenendo sempre semplicità, risultati misurabili e vicinanza al cliente.»

Miguel Manteca, CEO di Hispasec, ha dichiarato:

«L’ingresso in ReeVo rappresenta il naturale passo successivo del nostro percorso. Da sempre pionieri della cybersecurity in Spagna, abbiamo costruito la nostra identità sull’eccellenza tecnica e sulla prossimità ai clienti. Questa alleanza ci permette oggi di estendere tale patrimonio su scala europea, combinando la nostra competenza nella consulenza avanzata e nel threat detection con l’infrastruttura sovrana di ReeVo, per offrire ai clienti in Spagna e in America Latina livelli di protezione senza precedenti, all’interno di un contesto di piena fiducia europea.»

Antonio Román, Azionista di Hispasec, ha dichiarato:

«Dopo 26 anni alla guida di Hispasec si conclude una fase importante, caratterizzata dalla crescita e dal consolidamento dell’azienda. Desidero ringraziare tutto il team per la professionalità, l’impegno e il contributo costante, che sono stati determinanti per i risultati raggiunti. Il percorso di sviluppo di Hispasec è stato il frutto di uno sforzo collettivo e continuo, per il quale esprimo la mia più sincera gratitudine.»

ReeVo è stata assistita da Livingstone in qualità di advisor M&A, da Bufete Barrilero come lead legal advisor e per le due diligence legali e giuslavoristiche, da Giovannelli e Associati in qualità di advisor legale di supporto e da Deloitte Italy per le due diligence finanziarie e fiscali.

Hispasec è stata assistita da Deloitte Spain come advisor M&A e per le vendor due diligence finanziarie, legali, fiscali e giuslavoristiche, e da Baker McKenzie come advisor legale.

ReeVo continua a perseguire una strategia di partnership e acquisizioni mirata a rafforzare la propria presenza nei mercati europei strategici, con particolare attenzione ai servizi MSSP e alla sicurezza cloud-native per il mid-market.