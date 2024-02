ReeVo annuncia l’acquisizione del cloud provider ITnet

ReeVo comunica di aver acquisito il 100% del capitale sociale di ITnet, realtà storica di servizi cloud e networking. ITnet – nata nel 1994 come Internet Service Provider, fondatrice e membro di MIX – il principale Internet exchange Point (IXP) in Italia – è oggi leader nei servizi gestiti in ambito cloud, data center e networking.

Grazie a questa acquisizione, ReeVo potenzia la propria offerta nel segmento Hybrid e Private Cloud, oltre ad ampliare il know-how e le proprie capacità carrier-grade nei servizi di networking.

Salvatore Giannetto e Antonio Giannetto, entrambi Amministratori Delegati di ReeVo, hanno così commentato: “L’acquisizione di ITnet è un elemento fondamentale nel processo di crescita del gruppo ReeVo. Riscontriamo una richiesta di mercato sempre più vasta per servizi cloud e di cyber sicurezza integrati. ITnet ci consente di rafforzarci per diventare ancora di più l’interlocutore a misura di ogni tipologia di impresa privata e pubblica.”

Matteo Giampaolo CEO di ITnet ha aggiunto: “Questa operazione è un passo importante per un’ulteriore evoluzione, a 30 anni ormai dalla nostra fondazione. Siamo certi che entrando a far parte di ReeVo daremo un importante contributo alla crescita”.

Strategia dell’operazione di ReeVo

L’acquisizione consentirà a ReeVo di estendere la propria quota di mercato su cloud e cyber security per realtà di grande e media dimensione, oltre che acquisire competenze tecniche e risorse per i servizi di networking di livello carrier-grade.