Red Hat porta la piattaforma di automazione Ansible su Microsoft Azure

Red Hat ha annunciato Ansible Automation Platform su Microsoft Azure, rendendo così disponibile la tecnologia di automazione in uno dei principali cloud pubblici del mondo. La collaborazione tra Red Hat e Microsoft Azure ha permesso di creare una soluzione che garantisce flessibilità nell’adozione dell’automazione per qualsiasi applicazione, ovunque, senza costi aggiuntivi o complessità.

Insieme, la potenza del cloud computing e la comodità di un’offerta gestita permettono alle organizzazioni IT di passare all’automazione in pochi minuti, evitando ai clienti di implementare e configurare una soluzione in grado di affrontare casi d’uso di livello enterprise. Possono invece operare sin da subito su scenari complessi come la configurazione automatizzata del sistema operativo, il provisioning delle applicazioni, la network automation, l’Infrastructure as Code (IaC) e l’orchestrazione della sicurezza.

Secondo un report di Idc, “virtualmente (97%) tutte le organizzazioni vedono grandi ostacoli alla loro capacità di impiegare efficacemente l’automazione in tutta l’azienda”. Fino al 2023, molti sforzi di automazione IT saranno ritardati o falliranno del tutto a causa di investimenti insufficienti nella creazione di team IT/Sec/DevOps con gli strumenti e le competenze giuste. Obiettivo finale è quello di fornire un’automazione consistente, coerente e cooperativa su larga scala”.

Red Hat Ansible Automation Platform on Azure aiuta le organizzazioni IT a eseguire questa attività su scala, riducendo al minimo l’errore umano. L’integrazione certificata con i servizi Azure, tra cui Azure compute, network e storage, aumenta ulteriormente il ROI dell’automazione, permettendo ai clienti di scalare le loro operazioni IT.

Red Hat Ansible Automation Platform su Azure permette ai team IT enterprise di raggiungere una maggiore scala, velocità e standardizzazione con le pratiche di automazione per il loro cloud ibrido. Questo aiuta a rimuovere la manutenzione dell’infrastruttura e l’onere operativo dai team IT, permettendo loro di concentrarsi esclusivamente sulla realizzazione di strategie di automazione per un business più efficiente, flessibile e scalabile.

La più recente versione di Ansible Automation Platform ha aggiunto capacità di automazione autonoma per distribuire su larga scala attraverso cloud ibridi e ambienti edge, spostando l’automazione più profondamente nel ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni. La sua base flessibile, gli strumenti, i servizi e le capacità offrono un livello completamente nuovo di personalizzazione e controllo che espande i confini di ciò che è possibile per le imprese.

I clienti interessati all’accesso anticipato alla nuova Red Hat Ansible Automation Platform su Azure possono iscriversi ora. La disponibilità generale è prevista per l’inizio del 2022.