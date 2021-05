Red Hat lancia la piattaforma Kubernetes OpenShift Platform Plus

Red Hat ha annunciato OpenShift Platform Plus, una nuova edizione della piattaforma Kubernetes progettata per fornire una soluzione olistica volta ad aiutare i clienti ad adottare DevSecOps attraverso l’intero cloud ibrido.

Offrendo uno stack Kubernetes completo out-of-the-box, OpenShift Platform Plus riunisce il necessario per costruire, distribuire ed eseguire quasi tutte le applicazioni ovunque operi OpenShift.

Kubernetes è uno dei progetti open source in più rapida crescita, ma richiede componenti aggiuntivi di gestione e sicurezza avanzata per soddisfare realmente le esigenze aziendali. Tre edizioni di Red Hat OpenShift danno ai clienti la possibilità di iniziare con il livello di capacità più adeguato a loro.

Red Hat OpenShift Kubernetes Engine è l’edizione base di OpenShift, che fornisce enterprise Kubernetes su Red Hat Enterprise Linux CoreOS per eseguire i container in modo più sicuro in ambienti cloud ibridi. Red Hat OpenShift Container Platform aggiunge un set completo di servizi per sviluppatori e operations, e funzioni avanzate per lo sviluppo e la modernizzazione delle applicazioni.

Red Hat OpenShift Platform Plus si basa sulle capacità di OpenShift Container Platform, ma fa un ulteriore passo avanti fornendo una soluzione che include funzioni di sicurezza avanzate, capacità di gestione day 2 e un registro container globale. Con Red Hat OpenShift Platform Plus, le organizzazioni possono implementare in modo più coerente le funzionalità di sicurezza e gestire le applicazioni ovunque si trovino nel cloud ibrido aperto e in qualsiasi punto del ciclo di vita del software.

Red Hat OpenShift Platform Plus introduce Advanced Cluster Security per Kubernetes. Sviluppato dalla tecnologia StackRox, Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes fornisce sicurezza nativa di Kubernetes integrata per migliorare la sicurezza dell’infrastruttura e dei carichi di lavoro durante l’intero ciclo di vita dell’applicazione.

Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes trasforma il modo in cui i carichi di lavoro cloud-nativi sono protetti, espandendo e perfezionando i controlli nativi di Kubernetes per estendersi oltre la piattaforma stessa.

Gli utenti devono essere in grado di monitorare i carichi di lavoro in esecuzione per problemi di sicurezza o minacce.

Advanced Cluster Security for Kubernetes fornisce una profonda raccolta e analisi dei dati a livello di sistema, oltre a più di 60 policy di sicurezza out-of-the-box che possono essere applicate e fatte rispettare dal momento in cui le app vengono costruite a quando vengono distribuite ed eseguite.

Inoltre, OpenShift Platform Plus aiuta le organizzazioni a “spostarsi a sinistra” applicando un approccio DevSecOps alla sicurezza grazie all’integrazione della sicurezza dichiarativa negli strumenti e nei flussi di lavoro degli sviluppatori. Questo approccio assicura una maggiore sicurezza allo stack software e per tutta la vita di un’applicazione cloud-native, dalla fase di costruzione e CI/CD fino alla produzione.

OpenShift dispone già un ampio set di funzionalità di sicurezza integrate per ogni cluster Kubernetes, e si basa sulla sicurezza che contraddistingue Red Hat Enterprise Linux. Tuttavia, le organizzazioni devono spesso soddisfare specifici requisiti di sicurezza e conformità che possono variare in base al settore o alle singole applicazioni. OpenShift Platform Plus è progettato per affrontare tutte le principali esigenze di sicurezza per quasi tutte le applicazioni, offrendo una maggiore garanzia ed estendendo la sicurezza e la conformità con strumenti, capacità e policy come standard predefinito out of the box.

OpenShift Platform Plus fornisce più livelli di sicurezza, gestibilità e automazione che lavorano attraverso le infrastrutture per guidare una maggiore coerenza in tutta la catena di fornitura del software e dei carichi di lavoro in esecuzione. Includendo Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, OpenShift Platform Plus permette agli utenti di applicare policy operative coerenti per la sicurezza, la configurazione, la conformità e la governance agli ambienti Kubernetes multi-cluster che abbracciano infrastrutture on-premise e cloud.

Con l’aggiunta di Red Hat Quay, OpenShift Platform Plus fornisce un registro globale dei container con forti capacità di sicurezza per una pipeline di compilazione coerente e convalidata che attraversa le infrastrutture.