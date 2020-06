Si chiama Hp Reverb G2 ed è l’ultimo modello di headset per realtà virtuale (VR) lanciato da Hp in collaborazione con altre due aziende leader del settore, Valve e Microsoft.

La società di Palo Alto descrive Hp Reverb G2 come l’headset di realtà virtuale che offre la più alta risoluzione al mondo tra i prodotti dei principali fornitori.

Il dispositivo presenta ottica allo stato dell’arte, tracking inside-out, audio 3D spaziale, gesti naturali, comfort per un utilizzo prolungato e supporto plug-and-play per Windows Mixed Reality e SteamVR.

L’intenzione di Hp era quella di sviluppare un’esperienza di realtà virtuale nuova e migliore, in un panorama che sta cambiando e con l’evoluzione del modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia e tra loro.

Per quanto riguarda, per l’appunto, il panorama, Hp sottolinea come lo scorso aprile SteamVR abbia registrato quasi un milione di headset in più connessi mensilmente, triplicando la maggiore crescita precedente. Entro il 2021, il 25-30% della forza lavoro lavorerà da casa più giorni alla settimana e cercherà nuovi modi per collaborare, evidenzia ancora Hp sulla base di un sondaggio condotto dall’azienda stessa.

In un tale scenario, pertanto, la tecnologia deve evolversi per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti, offrendo flessibilità in una varietà di settori e piattaforme.

Nello sviluppare Hp Reverb G2, Hp ha lavorato a stretto contatto con Valve e Microsoft per offrire ai clienti tecnologie di visualizzazione, audio e di gesti all'avanguardia, oltre che per una perfetta integrazione con le piattaforme Windows Mixed Reality e SteamVR.

Il nuovo prodotto conserva tutti i migliori elementi del modello Hp Reverb G1, compresi gli LCD ad alta risoluzione in un design leggero, e introduce diversi miglioramenti in vari aspetti.

Tra questi ultimi: un campo visivo di 114 gradi per un'esperienza più coinvolgente, un audio migliore con nuovi altoparlanti che abilitano lo spatial audio, il tracking a quattro videocamere che consente di raddoppiare il volume di tracciamento del controller e un maggiore comfort per sessioni di realtà virtuale estese.

Tra le applicazioni target per questo nuovo headset di realtà virtuale, Hp indica: il gaming, la creazione di contenuti, la collaborazione in team e l’apprendimento e il training.

La disponibilità commerciale dell’headset Hp Reverb VR G2 è pianificata per l'autunno 2020; al momento è noto solo il prezzo negli Stati Uniti, di 599 dollari; maggiori dettagli su disponibilità e prezzi in altri mercati saranno disponibili nelle prossime settimane sul sito del produttore.