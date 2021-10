realme International Business Group, Madhav Sheth è il nuovo Presidente

realme ha annunciato la nomina di Madhav Sheth a Presidente di realme International Business Group. Madhav Sheth ricoprirà quindi le cariche di Vice Presidente, Presidente di realme International Business Group e Ceo di realme Europa.

Madhav Sheth avrà in toto la responsabilità delle attività commerciali all’estero di realme, a diretto riporto del Fondatore e Ceo Sky Li.

Madhav Sheth offrirà un’importante visione strategica e uno spiccato senso per il business che consentirà a realme di rendere disponibile la sua tecnologia all’avanguardia e il suo design di tendenza ai consumatori di tutto il mondo. La sua responsabilità sarà da oggi estesa ai mercati di Europa, Asia (Cina esclusa), America Latina e Africa.

realme è stata co-fondata nel 2018 da Madhav Sheth e Sky Li. In soli 37 mesi, ha registrato una crescita significativa in 61 mercati in tutto il mondo ed è diventato il brand di smartphone più veloce nella storia a raggiungere i 100 milioni di spedizioni.

Durante il suo mandato come Ceo di realme India ed Europa, Madhav ha guidato il team, il che ha permesso di aumentare la propria presenza nel mercato indiano ed europeo. Mantendendo il suo ruolo di Ceo in Europa, continuerà ad aiutare la società a conquistare il mercato di fascia media e alta nel Vecchio Continente e a rafforzarne la posizione come uno dei brand tecnologici più popolari per i giovani.

realme recentemente è diventato il sesto produttore di smartphone nelle classifiche globali ed è il brand in più rapida crescita in Europa; secondo Counterpoint Research la società ha raggiunto la Top 5 in Europa, la Top 4 in Europa centrale e orientale e la Top 3 in Polonia.

Il prossimo duplice obiettivo è quello di consegnare 100 milioni di telefoni entro la fine del 2022 e completare lo stesso traguardo entro il 2023.

Allo stesso tempo, realme continuerà a introdurre e rafforzare l’ecosistema di realme Techlife nei mercati emergenti e sviluppati con la missione di creare uno stile di vita intelligente, connesso e alla moda per i giovani.