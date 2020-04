Sono arrivati ufficialmente in Italia i nuovi smartphone realme 6 e realme 6i, insieme al modello entry-level realme C3.

Il realme 6 dispone di un display da 6,5 pollici con il 90.5% di screen-to-body ratio e con frequenza di aggiornamento di 90Hz, per offrire un'esperienza visiva e di utilizzo molto fluida; è inoltre ricoperto da vetro Corning Gorilla Glass 3 per una migliore protezione.

Per quanto riguarda l’elaborazione, lo smartphone si affida al chip MediaTek Helio G90T, fornito di Cpu, Gpu di ultima generazione, Ram veloce e motore di intelligenza artificiale integrato. Il nuovo sistema di ricarica Flash Charge da 30 W può ricaricare completamente la batteria da 4300 mAh in soli 60 minuti, e fino al 55% della batteria in appena un’ora.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, realme 6 offre un sistema a quattro fotocamere composto da una principale da 64 MP, una grandangolare da 8 MP da 119°, un obiettivo macro e un obiettivo per le foto ritratto in bianco e nero. Con un clic si passa dalla modalità normale a quella grandangolare, mentre l'obiettivo ultra-macro consente di ottenere scatti macro fino a 4 cm di distanza. Realme 6 dispone anche dell’NFC multifunzionale, per utilizzare lo smartphone per i pagamenti contactless.

Lo smartphone realme 6 sarà disponibile a partire dal 7 aprile, nei colori Comet White e Comet Blue, in tre diverse varianti:

• 4+64GB: 229,90 euro

• 4+128GB: 269,90 euro

• 8+128GB: 299,90 euro

Il modello realme 6i è invece dotato del chipset MediaTek Helio G80 con Cpu octa-core, che offre prestazioni migliori del 10% rispetto alla generazione precedente, così come la Gpu Mali G52 1000MHz.

Il sistema a quattro fotocamere del realme 6i è costituito da una principale da 48 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 119° e da 8 MP, obiettivo per foto-ritratto (2 MP) e obiettivo ultra macro da 4 cm (2 MP). La fotocamera principale supporta la stabilizzazione video UIS per ottenere filmati non mossi.

Il modello realme 6i è dotato di una batteria da 5000 mAh con tripla protezione di sicurezza e supporto per la ricarica rapida da 18 W.

Lo schermo da 6,5” HD+ ha bordi ridotti di oltre il 30,9% e rapporto tra schermo e scocca (screen-to-body ratio) dell'89,8%.

Il design della slot per la sim card a tre scompartimenti di realme 6i permette di supportare contemporaneamente l’utilizzo di due schede SIM e una scheda Micro-SD, per consentire agli utenti di espandere la memoria se necessario. Realme 6i dispone anche dell’NFC multifunzionale incorporato e supporta il reverse charging per caricare altri dispositivi, con un cavo OTG.

Lo smartphone realme 6i è disponibile nei colori Green Tea e White Milk e in una singola variante da 4+128GB a 199,90 euro.

Infine, il brand ha introdotto anche lo smartphone entry-level realme C3, che presenta un display mini drop da 6,52” HD+ con rapporto screen to body dell’89,8%, processore MediaTek Helio G70 con Gpu ARM Mali-G52, una fotocamera principale con un sensore di immagine da 12 MP e apertura f/1.8 e fotocamera selfie frontale da 5 MP, e batteria da 5000 mAH.

Il modello realme C3 sarà disponibile nei colori Blazing Red e Frozen Blue e in una singola variante da 3+64GB a 159,90 euro.

Maggiori informazioni sui prodotto realme sono disponibili sul sito dell’azienda.