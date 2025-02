Reaidy: l’AI generativa che trasforma la comunicazione aziendale con personalizzazione ed efficienza

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le aziende comunicano: in questo contesto innovativo, nasce Reaidy, un tool di AI generativa iper-personalizzato che si mette al servizio delle aziende per dare loro supporto in tutte le comunicazioni con la clientela.

L’idea di Reaidy si è sviluppata partendo da Relationship Experience, un percorso di consulenza di comunicazione relazionale nato nel 2019 dalla collaborazione tra Cookies Agency e Startas. Il percorso culminava nella costruzione di un manuale che permette alle large companies di avere una rotta precisa nelle loro comunicazioni alla clientela. Il passo verso l’AI generativa è stato breve, ed è qui che è entrata in gioco xtream, che si occupa del prodotto. Oggi Reaidy è una realtà già adottata da diverse aziende, che grazie al tool generano contenuti efficaci e allineati alla voce del brand.

Partendo dalle crescenti necessità delle grandi imprese di produrre un numero sempre maggiore di comunicazioni rivolte ai propri clienti, con conseguente aumento dei costi e dei tempi di produzione, Reaidy si propone come una soluzione efficace per la creazione di contenuti. Questa tecnologia integra le capacità di GPT, Claude e Gemini per creare comunicazioni personalizzate ed efficaci. Il sistema, personalizzato ed educato con approccio human-in-the-loop, comprende il brief che di volta in volta viene inserito e produce testi perfettamente allineati alla voce del proprio brand. Reaidy garantisce il rispetto della policy aziendale e delle normative vigenti e ogni singolo contenuto viene archiviato in modo sicuro e organizzato, riducendo così in maniera importante tempi e costi di produzione e si integra con gli strumenti CRM esistenti.

“Quando si devono produrre centinaia o addirittura migliaia di testi è praticamente impossibile avere output coerenti e sempre di alto standard, a meno che non si allochino budget sproporzionati e si prevedano tempi più lunghi, cosa non coerente con le esigenze del mercato.” – afferma Francesca Mudanò, Communication & Copywriting (CEO Cookies Agency) – “Reaidy, che viene sempre educato su ogni singolo brand, obiettivi e personas, è un tool che va in aiuto dei copywriter rielaborando velocemente ogni brief ed evitando ripetizioni.”

“Molti temono che l’intelligenza artificiale possa sostituire le persone, ma non accadrà, almeno non a breve.” – ha dichiarato Emanuele Fabbiani, AI & Technology, Professore di AI all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Founder Xtream) – “Al contrario, offrirà loro strumenti potenti, aumentando la produttività e permettendo di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto. Reaidy fa esattamente questo: aiuta a scrivere contenuti migliori, più rapidamente, valorizzando le capacità espressive delle persone.”

Il funzionamento di questa piattaforma, dal design user friendly che permette a chiunque – anche senza competenze tecniche – di utilizzarla, è semplice: l’utente invia un brief di contenuto e Reaidy genera automaticamente testi su misura per la personalità, lo stile, i prodotti, i modelli e gli standard di conformità del brand, perfettamente allineati con le necessità del cliente.

“In un mercato dove l’AI apre scenari completamente nuovi, è fondamentale accompagnare le imprese nel processo di adozione di queste soluzioni innovative. Reaidy nasce con l’obiettivo di rendere questa transizione il più fluida possibile, offrendo uno strumento potente e al contempo facile da integrare nei processi aziendali.” – ha affermato Andrea Gnetti, Business Development (Founder & CEO Startas) – “Ma non ci fermiamo qui: la nostra visione è di sviluppare Reaidy in modo continuo, anticipando le esigenze future dei nostri clienti e plasmando il futuro della comunicazione aziendale.“