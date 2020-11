Raspberry Pi 400, il personal computer integrato nella tastiera

Il nuovo Raspberry Pi 400 è un personal computer completo, integrato in una tastiera compatta e disponibile in un kit che aiuta a rendere semplice e fluida l’esperienza out-of-box: basta collegarlo a un monitor o un Tv e si è pronti a partire.

Il Raspberry Pi 400 Personal Computer Kit comprende: un computer Raspberry Pi 400; il mouse USB e l’alimentatore USB-C ufficiali di Raspberry; una scheda SD con Raspberry Pi OS preinstallato; un cavo da micro HDMI a HDMI; la Beginner’s Guide ufficiale per Raspberry Pi.

Al momento del lancio sono supportati i layout di tastiera in inglese (Regno Unito e Stati Uniti), francese, italiano, spagnolo e tedesco, per la prima volta con versioni tradotte della Beginner’s Guide. Nel prossimo futuro gli sviluppatori prevedono di supportare lo stesso set di lingue della tastiera ufficiale di Raspberry Pi.

Per chi già possiede gli altri componenti del kit, è anche possibile acquistare la sola unità Raspberry Pi 400. Il prezzo è di 100 dollari per il kit e di 70 dollari per il solo computer. In Italia supera di poco i 100 euro per il kit ed è di circa 75 euro per la sola unità Raspberry Pi 400.

Per accompagnare il nuovo Raspberry Pi 400 è stata pubblicata la quarta edizione della popolare Guida introduttiva ufficiale Raspberry Pi, ricca di materiale aggiornato e tradotta anche in italiano. È possibile acquistarne una copia online presso il Raspberry Pi Press store e dovrebbe essere disponibile anche un PDF gratuito.

Il roll-out sia dei kit che dei computer Raspberry Pi 400 è già iniziato: nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Francia sono già disponibili per l’acquisto e le versioni italiana, tedesca e spagnola sono in arrivo presso i rivenditori autorizzati Raspberry Pi. Il nuovo Raspberry Pi 400 dovrebbe inoltre essere disponibile in tutto il mondo nei primi mesi del 2021.