Emmanouel Raptopoulos nuovo Ad di Sap Italia

Sap ha annunciato la nomina di Emmanouel Raptopoulos ad Amministratore Delegato di Sap Italia, che assume contestualmente anche la responsabilità di Cluster Head per Italia, Grecia, Cipro e Malta.

Raptopoulos in precedenza era SAP Regional Chief Operating Officer per EMEA South Europe Middle East e Africa.

In seguito alla nomina si trasferirà in Italia per succedere a Luisa Arienti.

Dal febbraio 2012 Arienti è stata Managing Director di Sap per Israele e Turchia, da ottobre 2012 Amministratore Delegato di Sap Italia e dal 2016 responsabile del Cluster Italia, Grecia, Cipro e Malta.

Raptopoulos, si legge in una nota, entra in carica con la responsabilità di accelerare l’adozione delle soluzioni Sap, rafforzare la posizione di leadership della società nel mercato cloud e contribuire allo sviluppo e alla crescita dei clienti Sap.

Come consuetudine , la nota riporta anche uno statement del nuovo Ad.

Raptopoulos ricorda come Sap abbia un ecosistema di 400 partner “che aiutano a portare innovazione e crescita a ognuno dei nostri clienti in Italia. Il mercato a cui ci rivolgiamo è molto esteso: dalle grandi organizzazioni alla pubblica amministrazione, dalle piccole e medie imprese, al mondo della scuola e dei giovani, a quello delle organizzazioni no-profit. Abbiamo oltre 8.000 clienti in Italia e siamo impegnati ad assicurare loro una crescita sostenibile e costante. La nostra priorità sarà di garantire il successo dei clienti fornendo le soluzioni migliori e più innovative sul mercato, riducendo i costi di adozione concentrandoci sul portfolio Cloud di SAP e continuando a coltivare e infondere talento nella nostra organizzazione e nel nostro ecosistema”.