Rapid7 annuncia l’acquisizione di Noetic Cyber

Ingecom Ignition rende noto che Rapid7 – uno dei brand del suo portfolio e leader nel rilevamento dei rischi e delle minacce informatiche, ha firmato un accordo di acquisizione di Noetic Cyber, azienda innovativa e leader nella gestione della superficie di attacco dei cyber asset (CAASM).

L’aggiunta della soluzione CAASM di Noetic alle soluzioni di cybersecurity di Rapid7 fornirà una visibilità ancor più completa degli ambienti informativi dei clienti, compresa quella su asset interni ed esterni, on-premise e in cloud.

Noetic Cyber e Ingecom Ignition, i vantaggi per i clienmti

Comprendere al meglio la propria superficie di attacco grazie a una vista ad alto contesto, dall’interno verso l’esterno, e una speculare (outside-in) per la rilevazione delle minacce, così da gestire al meglio il rischio.

Abilitare una prioritizzazione mirata e accurata con un contesto threat-aware, così da riconoscere i segnali di rischio e le esposizioni più critiche.

Potenziare il rapporto segnale/rumore tra i team di sicurezza migliorando continuamente l’inventario degli asset, riducendo il rischio e costruendo resilienza grazie all’automazione e a linee guida di remediation.

Creare efficienza e produttività per i team di sicurezza, fornendo loro viste altamente correlate tra asset e risorse, nonché un contesto di rischio ricercabile.

“La frammentazione della superficie di attacco soffoca la produttività, l’efficienza, la collaborazione e la credibilità della sicurezza”, dichiara Corey Thomas, Chief Executive Officer di Rapid7. “L’aggiunta della soluzione di Noetic alla nostra piattaforma consente a Rapid7 di offrire l’esperienza più produttiva nelle operazioni di sicurezza, rendendola al contempo più accessibile ai team che ne hanno più bisogno”.

Secondo il rapporto Gartner® Innovation Insight 2024: Attack Surface Management, “solo il 17% delle organizzazioni è in grado di identificare e inventariare chiaramente la maggior parte (95% o più) delle proprie risorse”.

“L’aggiunta di Noetic Cyber al portafoglio di Rapid7 garantisce a un numero ancora maggiore di team di sicurezza la certezza di avere la giusta visibilità dei propri dati di sicurezza”, continua Paul Ayers, amministratore delegato e co-fondatore di Noetic Cyber. “I clienti di Rapid7 saranno ora in grado di definire meglio le priorità delle esposizioni in base agli insight significativi di Noetic e di agire per identificare le lacune della sicurezza e ridurre il rischio informatico”.

Noetic Cyber è stata fondata nel 2019 da Paul Ayers, Allen Hadden e Allen Rogers per consentire ai team di sicurezza di controllare la propria superficie di attacco. Noetic Cyber fornisce un approccio proattivo al cyber asset and exposure management, consentendo ai team di sicurezza di vedere, comprendere e correggere la propria postura di sicurezza e la deriva del controllo. L’obiettivo di Noetic Cyber è sempre stato quello di migliorare gli strumenti di sicurezza e l’efficacia dei controlli, abbattendo i silos di dati esistenti e migliorando l’intero ecosistema della sicurezza.

L’acquisizione di Noetic Cyber dovrebbe concludersi nel corso del terzo trimestre fiscale di Rapid7 e non dovrebbe avere un impatto significativo sul fatturato ricorrente annualizzato (“ARR”) della Società per il 2024.

Dopo la chiusura della transazione, Rapid7 dovrebbe mettere a disposizione dei propri clienti le funzionalità di Noetic Cyber nel corso dell’estate.