Rally AI Camera Logitech: intelligenza artificiale e design invisibile per le grandi sale

L’intelligenza artificiale entra in modo strutturale anche nelle sale riunioni di grandi dimensioni, ma lo fa senza imporsi visivamente. Con Rally AI Camera e Rally AI Camera Pro, Logitech porta sul mercato le sue videocamere per conferenze più avanzate di sempre, progettate per ambienti ampi e complessi come boardroom, aule, town hall e centri direzionali, con un approccio che unisce automazione, qualità video e integrazione architettonica.

Rally AI Camera e Rally AI Camera Pro: l’AI per le grandi sale

Le nuove Rally AI Camera rappresentano un’evoluzione significativa rispetto alla precedente generazione di soluzioni video per il lavoro ibrido. Logitech combina la qualità ottica della storica Rally Camera con funzionalità di video intelligence basate su intelligenza artificiale, finora tipiche di sistemi molto più ingombranti e costosi. Rally AI Camera Pro è la videocamera più intelligente mai realizzata dall’azienda, mentre Rally AI Camera è pensata per fondersi con l’ambiente, riducendo al minimo l’impatto visivo.

Il posizionamento è chiaro: portare l’AI nelle sale di grandi dimensioni senza trasformare la tecnologia in un elemento invasivo, né dal punto di vista estetico né da quello operativo.

Un’estetica quasi invisibile, per la prima volta anche a incasso

Uno degli elementi più rilevanti introdotti da Rally AI Camera è la possibilità di installazione a incasso, una prima assoluta per Logitech. Le videocamere possono essere montate a soffitto, a parete, sopra o sotto un display, oppure integrate direttamente all’interno della parete, mantenendo una presenza discreta e coerente con il design degli ambienti.

La tutela della privacy è affidata a un otturatore automatico che indica chiaramente quando la videocamera non è in funzione, un aspetto sempre più rilevante negli spazi di lavoro condivisi.

RightSight 2 e intelligenza artificiale per riunioni più eque

Il cuore tecnologico delle Rally AI Camera è rappresentato dalla tecnologia di inquadratura adattiva RightSight 2, basata su intelligenza artificiale. L’obiettivo non è solo migliorare la qualità dell’immagine, ma superare le disuguaglianze tipiche delle riunioni ibride, dove chi partecipa da remoto è spesso penalizzato.

Ispirate alle tecniche cinematografiche, le videocamere modificano in tempo reale il punto di vista, passando automaticamente dalla ripresa del gruppo a quella del singolo relatore, fino all’organizzazione dei partecipanti in una griglia dinamica. Il risultato è un’esperienza più naturale e leggibile, anche in ambienti di grandi dimensioni.

Visuali multicamera per boardroom, aule e town hall

Rally AI Camera e Rally AI Camera Pro supportano configurazioni multicamera coordinate, pensate per coprire spazi ampi e articolati. Più dispositivi possono operare in tandem, offrendo prospettive multiple e coerenti che rendono l’interazione più coinvolgente.

Questa architettura abilita soluzioni avanzate come Zoom Intelligent Director e la visualizzazione multicamera di Microsoft Teams, trasformando la riunione in un’esperienza che ricorda più una regia professionale che una classica call aziendale.

Ottiche professionali e prestazioni in ogni condizione di luce

Entrambi i modelli sono dotati di un obiettivo progettato su misura con sensore di immagine da 1 pollice e campo visivo di 115 gradi, in grado di catturare ogni dettaglio anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa configurazione consente sia una copertura completa della sala sia primi piani efficaci sui partecipanti.

Rally AI Camera Pro integra inoltre una seconda videocamera ottica con zoom ibrido 15x, pensata per valorizzare relatori, contenuti e dettagli chiave anche nelle sale più grandi, rendendo più coinvolgenti presentazioni e interventi pubblici.

Dall’esperienza di riunione al valore per IT e gestione degli spazi

Oltre alla qualità video, le Rally AI Camera affrontano in modo diretto le esigenze di IT manager, team Facilities e responsabili della Workplace Experience. La soluzione è progettata per semplificare installazione, gestione e pianificazione degli spazi, trasformando la videocamera in uno strumento strategico e non solo operativo.

Dati di utilizzo per ridurre i costi immobiliari

Le Rally AI Camera sono in grado di rilevare quando, come e con quale frequenza vengono utilizzate le sale riunioni, oltre al numero di persone presenti. Questi dati confluiscono in Logitech Sync, offrendo ai responsabili degli spazi una visione complessiva sull’effettivo utilizzo degli ambienti.

La stessa tecnologia consente di prenotare e liberare automaticamente le sale in base alla presenza reale, eliminando le riunioni fantasma e riducendo sprechi e inefficienze, con un impatto diretto sui costi immobiliari.

Installazione rapida e gestione centralizzata

Dal punto di vista operativo, l’installazione è pensata per essere semplice e flessibile. È sufficiente una connessione USB, oppure un unico cavo di categoria utilizzando l’Extension Kit opzionale. Le videocamere si integrano con sistemi audio per conferenze come Rally Plus o con soluzioni audio professionali già presenti.

La connettività Wi-Fi o Ethernet abilita la gestione in rete tramite Logitech Sync, permettendo distribuzione remota, aggiornamenti software e troubleshooting centralizzati, anche su installazioni complesse e distribuite.

Un approccio progettuale orientato alla sostenibilità

Le Logitech Rally AI Camera sono progettate anche in ottica di riduzione dell’impatto ambientale. L’utilizzo di alluminio a basse emissioni di carbonio e di imballaggi in carta proveniente da foreste certificate FSC e da altre fonti controllate riflette una strategia di sostenibilità che accompagna l’intero ciclo di vita del prodotto.

Conferenze su larga scala a un prezzo sotto i 3.000 euro

Rally AI Camera Pro viene proposta a 2.999 euro, mentre Rally AI Camera a 2.499 euro. Un posizionamento che rende accessibili funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, ripresa multicamera e gestione evoluta degli spazi anche alle organizzazioni che devono equipaggiare numerose sale di grandi dimensioni.

Le nuove videocamere saranno disponibili nei colori grafite e off-white a partire dalla primavera e dall’estate. Una proposta che punta a ridefinire la videoconferenza enterprise, rendendo l’AI una presenza costante ma discreta negli ambienti di lavoro moderni.