Rai Way avvia Evolution Tour e presenta i suoi primi cinque data center edge

Rai Way, operatore di infrastrutture digitali integrate e fornitore di servizi per la distribuzione di contenuti media, annuncia l’avvio del suo Evolution Tour, un evento ideato per celebrare l’inaugurazione dei primi cinque Edge Data Center e presentare i suoi nuovi servizi di connettività.

Il Roadshow parte da Milano il 26 novembre 2024, dove viene presentata anche la nuova Content Delivery Network di Rai Way, per concludersi a Venezia il 12 dicembre. Sono inoltre previste altre tre tappe: il 28 novembre a Firenze, il 3 dicembre a Genova e a Torino il 5 dicembre.

Evolution Tour è l’occasione per presentare l’offerta di Data Center Edge, che Rai Way ha attivato realizzando una nuova infrastruttura di data center locali, interconnessi fra loro e alla rete pubblica tramite una dorsale in fibra ottica di oltre 6.000 km di proprietà. I data center edge di Rai Way, distribuiti e di prossimità, sono perfettamente integrati con le esigenze di cloud ibrido e multicloud delle aziende e delle pubbliche amministrazioni e offrono colocation sicura e a bassa latenza a livello regionale e servizi a valore aggiunto.

“Con questo roadshow intendiamo valorizzare i territori italiani in cui abbiamo costruito i nostri primi cinque data center e dimostrando il nostro impegno nello sviluppo di una rete sempre distribuita per la digitalizzazione del Paese”, ha dichiarato Luca Beltramino, Direttore della Divisione Data Center di Rai Way. “Aprire i nostri data center significa far conoscere al pubblico i nostri nuovi e avanzati servizi tecnologici contribuendo alla trasformazione digitale in corso nel nostro Paese. Il nostro impegno, in coerenza con la strategia del Piano Industriale, riteniamo rappresenti un modello virtuoso che, grazie all’utilizzo delle tecnologie più moderne, favorirà la costruzione di un futuro interconnesso a disposizione delle aziende, delle pubbliche amministrazioni e della comunità.”

“L’Evolution Tour rappresenta una bella opportunità per scoprire le nuove infrastrutture di Rai Way, quali gli Edge Data Center e la rete backbone in fibra ottica, grazie alle quali abbiamo sviluppato una Edge CDN veloce, affidabile, scalabile e sicura, ideale per distribuire contenuti Live e on Demand sulle reti IP. Con una rete di PoP capillarmente distribuita su tutto il territorio, la Edge CDN Rai Way garantisce prestazioni eccellenti, bassa latenza ed una user experience di qualità”, ha dichiarato Umberto Babuscio, Chief Broadcasting & Media di Rai Way.