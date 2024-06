Chiamato alla guida della compagine italiana, Raffaele Didonato è il Country Manager di Life5, insurtech spagnola fondata nel 2020 e attiva fino a oggi in Spagna e Francia.

La nomina arriva in un momento cruciale per l’azienda, che ha appena esteso le sue operazioni al mercato italiano in collaborazione con Allianz Global Life e continua la sua espansione in Europa, supportata dal gruppo di investimento francese Singular, dal fondo spagnolo specializzato in assicurazioni Mundi Ventures e da Global Brain (Sony Financial Ventures).

Didonato, laureato in statistica, con un master in scienze attuariali presso la Heriot-Watt University di Edimburgo e un MBA presso la HEC Paris, porta con sé una solida esperienza nel settore. Vanta infatti oltre 8 anni di esperienza nella consulenza strategica nel campo assicurativo e bancario, durante i quali ha avuto modo di seguire numerose operazioni di fusione e acquisizione e ha collaborato con i principali attori dell’industria assicurativa europea, ricoprendo ruoli manageriali in PwC ed EY.

Prima di occuparsi dell’espansione del brand Life5 in Italia, assecondando la sua passione per la tecnologia, si è unito al team di DocuSign, leader globale nel settore delle firme elettroniche con centinaia di milioni di utenti in più di 180 paesi in tutto il mondo, grazie al quale ha avuto modo di specializzarsi in Sales and Go to Market Strategy. Inoltre è docente a contratto presso il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell’università LUM, dove insegna Quantitative Finance and Asset Management.

“Sono veramente entusiasta di prendere la guida italiana di Life5. Credo fortemente nel potenziale dell’azienda e la straordinaria crescita e affermazione di Life5 in Spagna e Francia è una testimonianza dell’importanza della nostra missione – dichiara Raffaele Didonato – non vedo l’ora di collaborare con questo straordinario team per guidare la prossima fase di crescita e contribuire all’innovazione del settore assicurativo in Italia”.

Dopo aver avviato con successo le sue operazioni in Spagna e Francia, dove sono già coperte più di 10.000 famiglie, e dopo il round serie A da 10 milioni di euro del 2023, Life5 estende così il suo approccio innovativo all’assicurazione sulla vita anche nel Bel Paese.

Con prodotti assicurativi vita su misura, Life5 consente di garantirsi un futuro finanziario in modo pratico ed efficiente, semplificando il processo di sottoscrizione attraverso questionari online ed eliminando la necessità di esami medici.