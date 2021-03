R1 Group ha aperto una nuova sede a Genova

Il digital partner R1 Group ha scelto Genova come nuova sede in Italia, che va aggiungersi a quelle di Roma, Milano, Perugia e Napoli. Una strategia, quella di R1 Group, che segna un’inversione di tendenza rispetto al contesto attuale, che registra chiusure e contrazioni che sembrano irreversibili.

Ospitata a palazzo Nicolò Lomellini, noto anche come Palazzo Lauro in onore dell’armatore proprietario che lo ristrutturò dopo il secondo conflitto mondiale, la nuova sede storica ospita diverse sale riunioni, open space e spazi comuni nel pieno centro della città.

Come spiega Marco Rossi, Team Leader della nuova sede di Genova,“La scelta di aprire la sede ligure risponde evidentemente alla necessità di disporre di una struttura più capillare in grado di comunicare con clienti e attori nel mercato IT, in modo più efficace nel nord ovest. È naturalmente anche un segno dell’importanza che il territorio italiano riveste per R1 Group” .

Chi è R1 Group R1 Group è un system integrator impegnato da 27 anni di attività di project management, moderne soluzioni di virtualizzazione, di networking, di gestione documentale, di digital marketing e sicurezza IT..

Con le società R1 S.p.A., Eurome, Gway, Cyber-Bee, Trice ed R1 Lease, il Gruppo combina soluzioni e prodotti dei partner con il valore della progettazione ed il proprio know-how tecnico grazie ad attività di project management, moderne soluzioni di virtualizzazione, di networking, di gestione documentale, di digital marketing e sicurezza IT.

La nuova apertura manifesta il modo di R1 Group di interpretare il presente e di affrontare scelte cruciali che guardano al futuro. “Presidiare la relazione coi clienti, estendere il nostro business alle nuove opportunità che ci sono in questo territorio e accrescere la nostra capacità di relazione è quello che intendiamo fare. La nascita di questo ambizioso progetto, che ha visto luce a gennaio 2021, per R1 Group significa che è anche e soprattutto in questo momento di grande incertezza che siamo chiamati ad agire” specifica Marco Rossi.

R1 Group aiuta le imprese a vedere e realizzare il loro il futuro digitale. Grazie alla costante ricerca di nuove competenze, alla continua formazione interna, e alla sinergia con i brand con cui collabora.

Un system integrator oggi deve essere capace di consigliare e seguire la digitalizzazione dei processi dei propri clienti a partire dalla dematerializzazione e conservazione digitale dei documenti fino alla trasformazione digitale degli archivi, dall’identificazione del rapporto tra sicurezza informatica e privacy fino alla fornitura di un adeguato piano di piano di sicurezza informatica e ancora ad una strategia integrata di comunicazione e marketing digitale.

Per questo lavoro è importante e strategica la rete di relazioni con l’ecosistema. Anche per la sede di Genova, R1 Group conta su partner e relazioni stabili con i brand principali sul mercato, per rispondere in maniera proattiva, con puntualità e flessibilità, alle richieste dei clienti.