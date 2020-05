QuTS hero, il sistema operativo per NAS QNAP che protegge e ripara i dati

Gestione flessibile dell’archiviazione, protezione completa dei dati e prestazioni ottimizzate per soddisfare le richieste delle applicazioni aziendali importanti. Queste le peculiarità che caratterizzano il nuovo sistema operativo QuTS hero reso disponibile da QNAP per i suoi NAS. QuTS hero integra QTS basato su applicazioni con un file system ZFS da 128-bit.

QNAP ha inoltre presentato le edizioni speciali dei NAS TS-h1283XU-RP, TS-h1277XU-RP, e TS-h977XU-RP, con QuTS hero pre-installato e potenza di calcolo multi-core. Sono soluzioni pensate per le applicazioni IT più esigenti.

“L’edizione QuTS hero è un’evoluzione di QTS che integra i vantaggi del ZFS con diverse applicazioni gratuite che espandono le funzionalità del NAS per offrire miglioramenti globali in termini di integrità dei dati, prestazioni e flessibilità di gestione”, ha dichiarato Sam Lin, Product Manager di QNAP.

Un sistema operativo basato su ZFS

QuTS hero si concentra sull’integrità dei dati e dispone di funzionalità di riparazione automatica. Supporta la tecnologia cache di lettura/scrittura per migliorare le prestazioni oltre a offrire più configurazioni RAID grazie al nuovo RAID Tripla parità e Mirror triplo per migliorare la protezione dei dati. Inoltre, il supporto per snapshot immediate quasi illimitate, consente di eseguire backup multi versione più completi. Per la riduzione dei dati, QuTS hero supporta la deduplica integrata, la compressione integrata e la compattazione integrata per ottimizzare l’uso dell’archiviazione e migliorare le prestazioni.

Sia che venga utilizzato come file server, server di virtualizzazione, VDI, editing video in collaborazione e backup e recupero efficiente dei file, QuTS hero consente di semplificare le attività aziendali importanti. L’App Center incluso offre diverse applicazioni installabili su richiesta per espandere ulteriormente i potenziali applicativi del NAS, come l’hosting delle macchine virtuali e dei container, semplificazione dei backup locali, remoti o cloud, l’esecuzione di gataway di archiviazione cloud (la funzione sarà disponibile a breve), e altro.

La versione per le piccole e medie imprese

I sistemi QuTS hero NAS dispongono di un processore Intel Xeon E-2236 a sei core o un processore AMD Ryzen 7 3700X a otto core con elevata potenza di calcolo. Le quattro porte 10 GbE offrono vantaggi in termini di applicazioni a elevata richiesta di banda, oltre a supportare la cache SSD che può migliorare le prestazioni IOPS e massimizzare le velocità di trasferimento dei file 10GbE.

L’espansione PCIe flessibile consente un’elevata capacità I/O installando diverse schede di espansione, inclusi gli adattatori 10GbE/25GbE/40GbE, schede QM2 per l’aggiunta di SSD M.2, schede Fibre Channel per rendere il NAS un’archiviazione SAN, e schede di espansione SAS per il collegamento delle unità di espansione dell’archiviazione. QuTS hero NAS supporta inoltre l’archiviazione per gli ambienti di virtualizzazione VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V, e Windows Server 2019.

I nuovi NAS con QuTS Hero

TS-h1283XU-RP supporta 12 vani unità, dispone di un processore Intel Xeon E-2236 6 core/12 thread 3,4 GHz, fino a 4,8 GHz e fino a 128 GB di memoria DDR4 ECC. Il TS-h1283XU-RP offre due porte 10GbE SFP+, due porte 10GbE RJ45, quattro porte Gigabit, quattro slot PCle (due slot sono pre-installati con adattatori 10GbE),e alimentatore ridondante da 300 watt. I moduli disponibili includono le versioni da 32 GB di memoria DDR4 ECC (2 da 16 GB) e da 128 GB di memoria DDR4 ECC (4 da 32 GB).

Dal canto loro, TS-h977XU-RP e TS-h1277XU-RP offrono 9 e 12 vani unità. Entrambi i NAS sono gestiti da un processore AMD Ryzen 7 3700X 8 core/16 thread 3,4 GHz (Turbo Core fino a 4,4 GHz), possono ospitare fino a 128 GB di memoria DDR4, Inoltre, dispongono di offriredue porte 10GbE SFP+, due porte Gigabit, un adattatore 10GbE RJ45 a due porte basato su PCIe pre-installato, e alimentatore ridondante da 300 watt.