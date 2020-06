Con l'aggiunta di Quarkus come framework pienamente supportato in Red Hat Runtimes, il noto fornitore di soluzioni open source contribuisce a far avanzare Java su Kubernetes e a colmare il divario tra le applicazioni Java tradizionali e gli ambienti nativi del cloud.

Quarkus è un framework Java full-stack e nativo di Kubernetes, realizzato per Java virtual machine (JVM) e compilazione nativa, che ottimizza Java in modo specifico per i container, permettendo che diventi una piattaforma efficiente per ambienti serverless, cloud e Kubernetes e consentendo la creazione di microservizi veloci e leggeri e applicazioni serverless.

Java è stato introdotto 25 anni fa e, fino ad oggi, rimane uno dei linguaggi di programmazione più popolari tra gli sviluppatori, sottolinea Red Hat.

Aggiungendo Quarkus come runtime supportato, Red Hat vuole pertanto contribuire a portare Java nel panorama moderno dello sviluppo di applicazioni cloud-native e ad approcci quali microservizi, container e serverless che consentono alle organizzazioni di spingere al massimo produttività, efficienza, agilità e scalabilità oltre a consentire agli sviluppatori Java di continuare a lavorare nel linguaggio che conoscono come le loro tasche.

Essendo un framework Java full-stack e Kubernetes-native, ottimizzato per la densità della memoria e tempi di avvio rapidi, Quarkus consente alle organizzazioni di far progredire gli ambienti applicativi esistenti e, al contempo, prolungare gli anni di investimenti in Java per i sistemi mission-critical.

Il progetto open source Quarkus è stato creato da una selezione delle principali tecnologie e standard Java e offre agli sviluppatori un modello di sviluppo adattabile, progettato per combinare sia l’approccio imperativo che reattivo in un'esperienza utente uniforme e unificata.

Quarkus aiuta ad accrescere la produttività degli sviluppatori, alleviando la necessità di imparare un nuovo linguaggio di programmazione, aumentare l’efficienza operativa, velocizzando in generale il time to market, ridurre i costi, con un migliore utilizzo delle risorse, e aumentare l’affidabilità, perché le applicazioni Quarkus sono elastiche e scalabili.

Per quanto riguarda Red Hat Runtimes, questa soluzione fa parte del portafoglio di middleware della società del “cappello rosso”, ed è un set di prodotti, strumenti e componenti per lo sviluppo e la gestione di applicazioni native del cloud, che aiuta a velocizzare i tempi di sviluppo e delivery.

Ribadendo il suo impegno di lunga data in Java, e nella community Java, Red Hat ora ha dunque aggiunto Quarkus tra i runtime pienamente supportati in Red Hat Runtimes.

Red Hat Runtimes offre a sviluppatori e software architect una raccolta di runtime e framework leggeri per architetture cloud altamente distribuite, come i microservizi, con caching in-memory per un rapido accesso ai dati e messaging per una rapido data transfer tra le applicazioni esistenti.

Quarkus, da parte sua, include una libreria di estensioni che incorpora un vivace ecosistema di oltre 200 estensioni, librerie, servizi e tecnologie. La libreria include una serie di framework e strumenti nativi per il cloud come RESTEasy, Hibernate, Eclipse MicroProfile e molti altri. Include anche estensioni per numerosi servizi cloud Red Hat come Red Hat AMQ Streams, Red Hat AMQ Broker, Red Hat Fuse e automazione aziendale.