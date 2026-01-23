Quantum computing europeo: con QEC4QEA si riduce il divario tra ricerca e applicazioni

Ha preso ufficialmente il via con l’annuncio dato a Jülich, in Germania, il progetto europeo Quantum Excellence Center for Quantum-Enhanced Applications (QEC4QEA), un’iniziativa ambiziosa che si propone di colmare il divario tra sviluppo tecnologico quantistico e utilizzo pratico da parte di scienza e industria, in cui gioca un ruolo da protagonista E4 Computer Engineering, azienda leader nel settore delle soluzioni hardware e software ad altissimo contenuto tecnologico per l’High-Performance Computing (HPC), l’Intelligenza Artificiale, il Quantum Computing (QC) ed il Cloud Computing.

Dopo anni di investimenti nelle infrastrutture di quantum computing, attraverso iniziative come European Quantum Flagship e HPC-QS, l’Europa si trova oggi con un ecosistema quantistico fiorente e numerosi quantum computer presso centri di calcolo del continente. Tuttavia, persiste una barriera significativa: la difficoltà d’uso di queste tecnologie rivoluzionarie da parte degli utilizzatori finali.

QEC4QEA nasce proprio per superare questo ostacolo, creando un ponte tra sviluppatori, esperti di quantum computing, produttori di hardware e utilizzatori finali. L’obiettivo è migliorare la capacità di integrare le tecnologie quantistiche in applicazioni esistenti o emergenti, permettendo a organizzazioni scientifiche, istituti di ricerca, università, imprese e organizzazioni di tutti i settori di trarre concreto vantaggio dal nuovo paradigma di calcolo quantistico.

La compagine italiana del progetto QEC4QEA è composta da E4 Computer Engineering, CINECA, Links Foundation e Università degli Studi di Padova.

In particolare, E4 è parte del Cluster B, che ha come hub il CINECA – il più grande centro di supercalcolo italiano e sede di uno dei sei Quantum Computer EuroHPC – e contribuirà a due progetti strategici. Il primo, denominato OPT-A1, si concentra sul docking molecolare nel campo della chimica farmaceutica. E4 collaborerà con CINECA e il Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC) utilizzando simulatori quantistici ad atomi neutri per sviluppare algoritmi che studino come le molecole si legano tra loro, con applicazioni che spaziano dalla scoperta di nuovi farmaci. Il progetto contribuirà allo sviluppo della libreria di applicazioni QEC4QEA con codice ibrido HPC-QC.

Il secondo progetto, OA-A1, vedrà E4 collaborare con gli esperti di Quantum Computing dell’Università di Padova e altri partner del consorzio per esplorare algoritmi quantistici relativi alla fattorizzazione di numeri interi – al centro dell’attuale sicurezza crittografica RSA – e agli algoritmi di crittografia post-quantistica (PQC), con particolare attenzione al miglioramento dell’efficienza e della scalabilità degli approcci esistenti.

Daniele Gregori, CSO di E4 Computer Engineering, ha dichiarato: “Lo stato di sviluppo tecnologico e infrastrutturale legato ai quantum computer è senz’altro ragguardevole in Europa. Tuttavia, la notevole barriera determinata dalla difficoltà d’uso di queste tecnologie rappresenta oggi la vera sfida. Con QEC4QEA vogliamo sviluppare le capacità del pubblico nell’uso dei quantum computer, permettendo di trarre vantaggio da questo nuovo paradigma di calcolo e dando valore concreto al lavoro di costruzione svolto in suolo europeo. Il nostro coinvolgimento in ambiti strategici come la chimica farmaceutica e la crittografia post-quantistica testimonia l’impegno di E4 nel garantire benefici tangibili per applicazioni di interesse europeo”.

Il progetto avrà una durata di quattro anni e rappresenta un passo fondamentale per trasformare l’eccellenza tecnologica europea nel quantum computing in vantaggio competitivo reale per scienza e industria.