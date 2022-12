Quale strategia adottare per l’adozione del cloud?

Le organizzazioni si rivolgono sempre più spesso al cloud, poiché i vantaggi superano sempre più gli svantaggi. Gartner prevede che l’85% delle imprese sarà “cloud-first” entro il 2025, un’affermazione importante per l’adozione di applicazioni cloud-native, visto che mancano ormai pochi anni a questa previsione.

Per quanto i servizi cloud rendano semplice l’attività di oggi, la migrazione al cloud non è sempre agevole. Sono proprio le organizzazioni a trarre i maggiori vantaggi dalle applicazioni cloud – le grandi aziende, in particolare quelle globali – sono quelle che hanno più difficoltà a migrare. Inutile dire che una strategia efficace di adozione del cloud contribuirà a facilitare la transizione, ma quale dovrebbe essere questa strategia? Codemotion e S2E rispondono a tale domanda con la realizzazione di questa guida.

Adozione e migrazione al cloud: concetti chiave

Come per ogni processo, è fondamentale comprendere i concetti chiave coinvolti. Ad esempio, cosa si spera di ottenere nel breve e nel lungo termine, che tipo di disposizioni si dovranno prendere per il periodo di transizione e così via. In questa sezione analizzeremo i concetti chiave che stanno alla base dell’adozione del cloud, che dovrebbero fornire un’indicazione preziosa sul motivo per cui molte aziende stanno effettuando questo passaggio.

Migrazione e modernizzazione

La migrazione alle applicazioni cloud fa spesso parte di un processo di modernizzazione più ampio. Il business si svolge sempre più in ambito digitale, ma la tecnologia si muove molto più rapidamente di quanto le grandi aziende riescano a fare. Le applicazioni cloud affrontano questo problema in una certa misura, poiché tolgono alle organizzazioni che le utilizzano la responsabilità di tenersi al passo con gli ultimi sviluppi della tecnologia.

In sostanza, un’impresa può concentrarsi su ciò che fa – il suo modello principale – e lasciare lo sviluppo e la manutenzione continua delle sue soluzioni software al fornitore di servizi. A loro volta, i service provider possono concentrarsi esclusivamente sulla fornitura di quel servizio, offrendo un prodotto migliore di quello che ogni singola azienda avrebbe potuto produrre da sola.

I costi

Un altro aspetto importante dell’adozione del cloud è il costo. Il modello tradizionale per il software aziendale prevedeva un notevole esborso finanziario perché le aziende dovevano pagare una costosa licenza per il software esistente o sostenere i costi di sviluppo di una soluzione software completamente personalizzata.

In entrambi i casi, inevitabilmente, i costi sono continui e considerevoli. Le licenze software devono essere rinnovate per conservare le funzionalità aggiornate e il software personalizzato deve essere mantenuto e aggiornato. I cloud provider offrono lo stesso servizio a più clienti e ciò consente loro di proporli a un costo inferiore rispetto al costo di una soluzione sviluppata su misura.

Aws

Un altro fattore importante nell’adozione delle applicazioni cloud è l’infrastruttura. Quando si passa al cloud, le aziende non devono più preoccuparsi di ospitare server costosi e avere del personale per la loro manutenzione. Servizi come Aws (Amazon Web Services) sono specializzati nel fornire l’infrastruttura per innumerevoli applicazioni cloud e, in quanto tali, si impegnano molto per garantire l’affidabilità di tali servizi di fronte ad attacchi malevoli e a volumi di traffico elevati e inaspettati. Questo si traduce per l’azienda in servizi più snelli ed efficienti.

Centralizzazione

Un problema che le organizzazioni hanno dovuto affrontare agli albori dell’adozione dei computer è stato quello della duplicazione e dell’autenticazione dei dati. La presenza di sistemi disparati e di sedi diverse rendeva i dati in conflitto un problema reale, ma i servizi cloud eliminano completamente questo problema. Infatti, tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro ubicazione, accedono allo stesso servizio e non a servizi collegati che si aggiornano a vicenda.

Dove concentrare la propria strategia cloud?

La domanda su dove concentrare la propria strategia cloud è una domanda alla quale, purtroppo, non possiamo rispondere in questo articolo. Le aziende sono troppo diverse tra loro per poter dare una risposta univoca. Possiamo però illustrare i diversi aspetti da considerare, comprese le loro implicazioni, in modo che sia possibile vedere chiaramente quali di essi si applicano maggiormente a ciascuna azienda.

Time to market

Il time to market sta diventando una parte sempre più importante delle strategie cloud in tutto il mondo. La tecnologia si muove a velocità vertiginosa e i tipi di servizi offerti da un’azienda fanno differenze sostanziali nella quota di mercato. Detto questo, la capacità di introdurre rapidamente nuove funzionalità sul mercato è più importante per alcuni settori rispetto ad altri. I servizi che hanno a che fare direttamente con i consumatori, come le piattaforme per i carrelli della spesa, tendono a puntare a un lancio più rapido di nuove funzionalità, mentre i servizi come le app bancarie sono più metodici.

La sicurezza

La sicurezza delle applicazioni cloud e dei dati personali è ovviamente un tema scottante al giorno d’oggi e la sicurezza di qualsiasi applicazione cloud deve essere presa in seria considerazione. Naturalmente, per alcune organizzazioni sarà più critico che per altre: ad esempio, qualsiasi azienda che gestisca informazioni personali sui propri utenti sarà soggetta a severi obblighi legali per proteggere tali dati e gestirli in modo approvato.

Scalabilità

La scalabilità è uno dei vantaggi più significativi dei servizi cloud, poiché scalare un’operazione è un’impresa costosa, soprattutto se la scalabilità non è stata presa in considerazione nello sviluppo iniziale di una soluzione software (e dell’infrastruttura sottostante). Questo punto sta diventando meno importante, dato che sempre più fornitori di servizi cloud offrono una maggiore capacità e scalabilità come parte del loro servizio standard. Detto questo, un’impresa che è sicura di non aver bisogno di scalare in futuro può essere in grado di risparmiare scegliendo un provider con meno capacità.

Architettura ibrida

L’architettura ibrida è molto comune nelle moderne soluzioni aziendali. Consente di combinare cloud pubblici e privati collegati agli stessi sistemi ed è particolarmente utile per incorporare sistemi legacy in una nuova infrastruttura cloud. Il passaggio a un’architettura ibrida può rendere la transizione a una nuova soluzione cloud più rapida e meno dispendiosa.

Controllo dei costi

Uno degli aspetti sempre più negativi del cloud computing aziendale è la gestione dei costi. Man mano che un sistema cloud diventa più complesso, i costi associati diventano più opachi. Le opzioni di gestione dei costi del cloud stanno diventando sempre più comuni proprio per questo motivo.

Conoscere i principali pilastri della strategia cloud

Qualsiasi strategia deve avere dei pilastri fondamentali attorno ai quali costruire tutto il resto. Ecco i pilastri fondamentali più comuni per le strategie cloud nelle aziende di oggi.

Sostenibilità

Il passaggio al cloud computing comporta generalmente una riduzione netta dell’utilizzo dei server e dei costi e dell’impatto ambientale ad esso associati, il che rappresenta un incentivo sia etico che finanziario per effettuare questo passaggio. Dato che la crescente crisi climatica occupa sempre più spazio nell’opinione pubblica e che ci troviamo di fronte a un aumento delle norme e dei regolamenti sulle emissioni di anidride carbonica, la sostenibilità è un principio fondamentale delle nostre strategie di adozione del cloud.

Pragmatismo

Quando si adotta una soluzione cloud è facile lasciarsi trasportare dalle promesse della tecnologia, ma è importante essere realisti. Questo non significa solo evitare di inseguire o promettere cose utopistiche (anche se apparentemente importanti), ma anche ricordarsi di considerare la reale utilità di una potenziale funzionalità. Occorre essere sempre pronti a scartare un potenziale piano se i vantaggi per l’azienda e i suoi clienti non sono in grado di compensare i costi di implementazione.

Innovazione

Sebbene l’ultimo punto sia indubbiamente importante, la ricerca del pragmatismo non deve però soffocare l’innovazione: la velocità di avanzamento nello spazio del software cloud è rapida e ogni giorno vengono rese possibili nuove cose. Nessuna azienda dovrebbe adottare una strategia che non le permetta di innovarsi.

Conclusioni: Iniziare il viaggio nel cloud

L’adozione di una soluzione cloud è l’inizio di un viaggio che non finisce mai, anche se è indubbiamente un passo importante. Il suo percorso può essere sinteticamente descritto da queste fasi: