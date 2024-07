Qualcomm svela la piattaforma mobile Snapdragon 4s Gen 2

Qualcomm Technologies ha annunciato il lancio della sua nuova piattaforma mobile Snapdragon 4s Gen 2, progettata per rendere il 5G più accessibile e affidabile. Questa nuova piattaforma è un ulteriore esempio dell’impegno di Qualcomm verso l’ingegnerizzazione del progresso umano, dominando la transizione globale dal 4G al 5G per potenziare comunità e industrie. Lo Snapdragon 4s Gen 2 è anche ricco di miglioramenti, tra cui solide prestazioni della CPU per un multitasking e una produttività senza interruzioni, NavIC dual band e una migliore precisione della posizione, audio potenzialo dall’IA ed esperienze di intrattenimento come un gameplay fluido e uno streaming video potente.

“La piattaforma mobile Snapdragon 4s Gen 2 rappresenta un significativo passo avanti nel rendere la tecnologia 5G maggiormente accessibile, affinché più persone possano navigare nel mondo alla velocità 5G”, ha dichiarato Chris Patrick, Senior Vice President e General Manager della divisione mobile di Qualcomm Technologies Inc. “Grazie a un’ingegneria all’avanguardia, abbiamo bilanciato l’accessibilità economica con l’affidabilità, offrendo prestazioni elevate con una durata della batteria che dura tutto il giorno e un accesso diffuso al 5G per esperienze mobile più avanzate”.

“Siamo entusiasti di poter collaborare con Qualcomm Technologies per consentire agli utenti l’accesso a una connettività gigabit-veloce”, ha dichiarato Muralikrishnan B, Presidente di Xiaomi India. “Molte persone devono ancora sperimentare i vantaggi della rete 5G e, grazie allo Snapdragon 4s Gen 2, Xiaomi è in grado di portare la connettività del 5G a un pubblico più ampio, contribuendo a ridefinire come il mondo si connette e interagisce”.

Lo Snapdragon 4s Gen 2 sarà adottato inizialmente da Xiaomi, con i primi dispositivi che verranno annunciati prima della fine del 2024.