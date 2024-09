Qualcomm svela il nuovo Snapdragon X Plus 8-core per i pc Copilot+

In occasione di IFA 2024, Qualcomm Technologies ha annunciato l’ampliamento del portafoglio Snapdragon X Series con l’introduzione di Snapdragon X Plus 8-core, una piattaforma innovativa che offre a un numero ancora maggiore di persone una durata della batteria di diversi giorni, prestazioni elevate ed esperienze Copilot+ basate sull’intelligenza artificiale.

La CPU Qualcomm Oryon 8-core che alimenta la piattaforma Snapdragon X Plus consente una reattività e un’efficienza fulminee, sottolinea Qualcomm, che aggiunge: offre prestazioni della CPU più veloci del 61%, mentre le performance di picco dei concorrenti richiedono una potenza superiore del 179%. La GPU integrata e il supporto per un massimo di tre monitor esterni garantiscono una grafica eccezionale ed esperienze visive coinvolgenti.

Il cuore dello Snapdragon X Plus 8-core è costituito da una potente NPU a 45 TOPS con potenza di elaborazione AI e prestazioni per watt all’avanguardia che, insieme ai significativi progressi della piattaforma in termini di connettività, secondo Qualcomm spingeranno la produttività a nuovi livelli in design ultraportatili con una sorprendente durata della batteria.

“I primi e migliori PC Copilot+ sono alimentati da piattaforme Snapdragon X Series, dando il via a una nuova generazione di computer personali, resa possibile dalla nostra rivoluzionaria NPU”, ha commentato Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm Incorporated. “Con Snapdragon X Plus 8-core, stiamo portando a un sempre maggior numero di utenti queste esperienze di AI innovative, nonché le prestazioni migliori della categoria e la durata della batteria senza precedenti della nostra CPU Qualcomm Oryon personalizzata ad alta efficienza energetica. Siamo orgogliosi di collaborare con i principali produttori globali per espandere il nostro portafoglio e consentire ai clienti aziendali e ai consumatori.”

“Siamo entusiasti di vedere la piattaforma Snapdragon X Plus 8-core portare la potenza di Copilot+ a un numero ancora maggiore di utenti in tutto il mondo”, ha dichiarato Rangoon Chang, Corporate Vice President, Consumer BU. “ASUS è impegnata a rendere le tecnologie all’avanguardia, come ProArt PZ13, accessibili a tutti e ovunque e questa partnership con Qualcomm è un passo significativo in questa direzione.”

“L’introduzione dello Snapdragon X Plus 8-core da parte di Qualcomm si basa sull’incredibile energia e sullo sviluppo dei PC Copilot+ iniziato a maggio. La loro piattaforma rivoluzionaria consente alla batteria di avere un’autonomia di un giorno intero, prestazioni ed efficienza senza precedenti e, grazie alla potente NPU, porta l’esperienza di Windows alimentata dall’intelligenza artificiale a un numero ancora maggiore di persone. Con Qualcomm continueremo a collaborare, all’interno dell’ecosistema Windows, per superare i limiti di ciò che è possibile fare con i PC Copilot+”, ha aggiunto Pavan Davuluri, Corporate Vice President, Windows + Devices, Microsoft.

I pc selezionati dotati di Snapdragon X Plus 8-core, annuncia Qualcomm, saranno disponibili a partire da oggi.

Per maggiori informazioni sul nuovo Snapdragon X Plus 8-core, incluse le specifiche, è possibile visitare il sito di Qualcomm oppure consultare la scheda prodotto.