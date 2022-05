Qualcomm Networking Pro abilita il futuro con il Wi-Fi 7

Qualcomm Technologies ha annunciato la sua famiglia di piattaforme Qualcomm Networking Pro Series Gen 3 con capacità Wi-Fi 7.

Il Qualcomm Networking Pro Series Gen3 rappresenta – afferma il produttore – il portfolio di piattaforme per infrastrutture di rete Wi-Fi 7 a più alte prestazioni disponibili in commercio.

Basandosi sull’eredità multigenerazionale delle piattaforme Qualcomm Networking Pro Series, i prodotti combinano le caratteristiche del Wi-Fi 7 con le tecnologie intelligenti di gestione multicanale di Qualcomm Technologies.

Questo, per aumentare la velocità, abbassare la latenza e migliorare l’utilizzo della rete per gli utenti dei dispositivi Wi-Fi 6/6E, offrendo al contempo un throughput elevato e una latenza estremamente bassa per la prossima generazione di dispositivi client Wi-Fi 7.

Secondo l’azienda produttrice, questa terza generazione della Qualcomm Networking Pro Series stabilisce nuovi punti di riferimento del settore per le prestazioni della piattaforma di rete.

La famiglia permette sistemi con una capacità wireless aggregata di picco di 33 Gbps e connessioni punto-punto che superano i 10 Gbps.

Con caratteristiche avanzate per il rilevamento delle interferenze e il funzionamento multilink, Wi-Fi 7 Network Pro Series consente una bassa latenza deterministica in ambienti wireless condivisi impegnativi, consentendo prestazioni applicative che rivaleggiano con lo spettro privato.

I prodotti possono supportare il backhaul wireless ad alta velocità e bassa latenza per il Wi-Fi mesh domestico e le infrastrutture aziendali, con prestazioni affidabili anche in presenza di interferenze vicine.

Se combinati con l’accesso a Internet ad alte prestazioni come l’accesso 5G fixed-wireless o la fibra 10G PON, i clienti possono sperimentare esperienze di connessione coinvolgenti tra cui videoconferenze ad alta risoluzione, realtà aumentata e virtuale e giochi cloud ad alte prestazioni.

Disponibile in configurazioni tri-band e quad-band, Qualcomm Networking Pro Series consente la connettività Wi-Fi attraverso lo spettro 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Le piattaforme Qualcomm Networking Pro Series Wi-Fi 7 raggiungono prestazioni estremamente elevate attraverso l’implementazione di una serie di caratteristiche chiave.

Tra queste, il supporto per i canali Wi-Fi 7 320MHz: cosa che offre un aumento di due volte nel throughput rispetto al Wi-Fi 6 e fornisce il massimo throughput e la latenza ultra-bassa per il gioco in tempo reale più esigente, lo streaming, la condivisione di video e le applicazioni XR.

La tecnologia Multi-Link permette al traffico di aggregare o alternare dinamicamente le bande per evitare le interferenze wireless e offrire una bassa latenza deterministica e prevedibile in ambienti fortemente congestionati.

Quando accoppiato con i principali sistemi client Wi-Fi 7, come il Qualcomm FastConnect 7800, le piattaforme Qualcomm Networking Pro Series, Gen 3 possono offrire supporto per High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link.

HBS Multi-Link sfrutta solo le bande ad alte prestazioni a 5 e 6 GHz per offrire le migliori prestazioni di throughput e latenza Multi-Link.

Per massimizzare il funzionamento a 6 GHz, anche a lungo raggio e all’aperto, il servizio Qualcomm AFC è una soluzione chiavi in mano per hardware e software.

La soluzione Qualcomm AFC è oggi disponibile per l’integrazione del dispositivo del cliente attraverso le piattaforme Qualcomm Networking Pro Series e Qualcomm Immersive Home. Una volta che le approvazioni normative saranno concesse, la soluzione Qualcomm AFC sarà commercialmente disponibile per l’uso da parte del pubblico.

Come per le generazioni precedenti, queste piattaforme di terza generazione Qualcomm Networking Pro Series sono progettate su misura per garantire ai clienti un rapido time-to-market in una vasta gamma di soluzioni di connettività.

L’architettura altamente scalabile della piattaforma sfrutta un approccio di sviluppo software e hardware comune per fornire una gamma di configurazioni globalmente rilevanti, ognuna delle quali supporta schemi di utilizzo del canale multibanda ottimizzati per affrontare la varia disponibilità dello spettro regionale.

I clienti possono scegliere tra un’ampia gamma di piattaforme, sia che si rivolgano ad aziende, piccole e medie imprese, carrier gateway, prosumer mesh o distribuzioni domestiche.

La gamma completa di offerte di piattaforme include:

Qualcomm Networking Pro 1620 : Quadribanda, 16-stream, 33.1 Gbps di capacità wireless di picco per lo stadio, grande impresa, sistemi di rete domestica premium.

: Quadribanda, 16-stream, 33.1 Gbps di capacità wireless di picco per lo stadio, grande impresa, sistemi di rete domestica premium. Qualcomm Networking Pro 1220 : Tri-band, 12-stream, 21.6 Gbps capacità wireless di picco per l’impresa, SMB, prosumer e sistemi di rete domestica premium.

: Tri-band, 12-stream, 21.6 Gbps capacità wireless di picco per l’impresa, SMB, prosumer e sistemi di rete domestica premium. Qualcomm Networking Pro 820 : Quadribanda, 8-stream, 13.7 Gbps di capacità wireless di picco per l’impresa, SMB, prosumer e sistemi mesh domestici premium.

: Quadribanda, 8-stream, 13.7 Gbps di capacità wireless di picco per l’impresa, SMB, prosumer e sistemi mesh domestici premium. Qualcomm Networking Pro 620: Tri-band, 6-stream, 10.8 Gbps di capacità wireless di picco per l’impresa, SMB, gaming e sistemi mesh domestici.

Tutti i dettagli sulla Qualcomm Networking Pro Series sono disponibili sul sito del produttore.

