Qualcomm e Google portano l’AI generativa nei cockpit digitali delle auto

Qualcomm Technologies ha annunciato una collaborazione pluriennale con Google volta a promuovere la trasformazione digitale nel settore automobilistico.

A partire da una relazione consolidata, le due aziende sfrutteranno le tecnologie complementari di Snapdragon Digital Chassis, Android Automotive OS e Google Cloud per produrre una nuova piattaforma standard di riferimento per lo sviluppo di soluzioni per il cockpit che utilizzano l’intelligenza artificiale generativa.

Alla base di questo framework – spiega Qualcomm – ci sarà Google AI che consentirà di creare esperienze in auto abilitate all’IA generativa e volte ad anticipare le esigenze del conducente, tra cui assistenti vocali intuitivi, esperienze immersive di navigazione delle mappe e aggiornamenti in tempo reale. Tutto ciò sarà possibile grazie ai system-on-chip (SoC) Snapdragon dotati di intelligenza artificiale edge e a Qualcomm AI Hub, che semplifica l’implementazione all’interno del cockpit di modelli IA per applicazioni visive, audio e vocali.

“La nostra collaborazione con Google, volta a promuovere l’innovazione e a sviluppare soluzioni all’avanguardia e abilitate all’intelligenza artificiale, rappresenta una pietra miliare per sbloccare nuove possibilità per le case automobilistiche e i fornitori di primo livello, consentendo al settore di creare esperienze sicure e digitalmente avanzate”, ha dichiarato Nakul Duggal, Group General Manager, Automotive, Industrial and Cloud, Qualcomm Technologies, Inc.

“Non vediamo l’ora di estendere la nostra collaborazione con Google per promuovere ulteriormente l’innovazione nel settore Automotive e guidare gli sforzi di go-to-market sfruttando il nostro ecosistema di partner per consentire un’esperienza di sviluppo senza soluzione di continuità ai nostri clienti”.

“L’industria Automotive si trova sulla soglia di una grande trasformazione grazie ai progressi dell’intelligenza artificiale generativa, alle soluzioni di guida automatizzata e alla possibilità di aggiornare le funzionalità del software durante l’intero ciclo di vita della piattaforma”, ha dichiarato Patrick Brady, VP, Engineering, Google.

“Siamo entusiasti di estendere la nostra collaborazione con Qualcomm Technologies per continuare a sviluppare soluzioni innovative per i veicoli software-defined e per mostrare la potenza della co-innovazione nel promuovere il futuro dei trasporti”.

Elementi salienti della collaborazione tra Qualcomm e Google:

Framework di sviluppo del cockpit digitale abilitato all’intelligenza artificiale:

Struttura aggiornabile, progettata per fornire esperienze di cockpit digitale all’avanguardia migliorabili in tempo reale.

Software e servizi Android Automotive Operating System (AAOS) pre-integrati per consentire interfacce utente vocali personalizzabili e reattive, oltre che aggiornamenti in tempo reale per i conducenti grazie all’IA generativa di Google che sfrutta le ottimizzazioni edge attraverso i SoC Snapdragon.

Framework unificato SDV Car to Cloud: