Qualcomm annuncia Networking Pro A7 Elite

Qualcomm Technologies ha annunciato oggi il lancio di Qualcomm Networking Pro A7 Elite, un’innovativa piattaforma di rete wireless destinata a trasformare il modo in cui gli utenti utilizzeranno le proprie tecnologie di rete grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Sfruttando un co-processore AI con 40 TOPS di potenza di elaborazione NPU, la piattaforma offre elevate prestazioni di connettività e rete Wi-Fi 7, dotando al contempo i dispositivi connessi di potenti capacità di elaborazione generativa AI centralizzata.

Questa integrazione rivoluzionaria della potenza di calcolo nella rete apre agli operatori e alle imprese l’opportunità di distribuire applicazioni e servizi innovativi in settori quali la sicurezza e la sorveglianza, la gestione e l’automazione dell’energia, gli assistenti virtuali personalizzati, l’invecchiamento in loco e il monitoraggio della salute. L’intelligenza artificiale edge può migliorare la privacy elaborando le informazioni sensibili sul gateway, consentendo al contempo la personalizzazione attraverso la comprensione contestualizzata dell’ambiente e l’immediatezza delle risposte quasi in tempo reale. Un approccio, questo, che sblocca la potenza dell’IA avanzata per un maggior numero di dispositivi, anche quelli tradizionali, consentendo un’esperienza utente più affidabile e armonica tra i dispositivi connessi.

“Con il Networking Pro A7 Elite lanciamo con orgoglio l’era dell’AI networking, continuando a concentrarci sulle applicazioni reali e sui casi d’uso più importanti per i nostri clienti e i loro utenti”, ha commentato Ganesh Swaminathan, Vice President e General Manager, Wireless Infrastructure and Networking, Qualcomm Technologies, Inc. “Il Networking Pro A7 Elite integra elementi chiave, dalla banda larga all’antenna, fibra 10G, 5G, Ethernet, moduli RF-Front End e filtri in un’unica piattaforma integrata. Questa classe di gateway e router offre capacità di elaborazione AI innovative per gestire non solo le moderne esigenze delle reti Wi-Fi 7 più dinamiche, ma anche per dare vita a una nuova generazione di servizi generativi alimentati dall’AI che possono essere più fluidi, reattivi, personalizzati e attenti alla privacy”.

La piattaforma, progettata pensando agli sviluppatori e ai partner dell’ecosistema, accelera l’ingresso sul mercato e favorisce lo sviluppo di applicazioni potenziate dall’intelligenza artificiale grazie all’accesso al Qualcomm AI Hub, dove gli sviluppatori possono creare nuove applicazioni ed esperienze. Prova, questa, dell’attenzione di Qualcomm Technologies verso l’innovazione tecnologica e l’eccellenza.

Questa nuova era di AI networking per router Wi-Fi, sistemi mesh, gateway a banda larga e access point, alimentata dal Qualcomm Networking Pro A7 Elite, sta già raccogliendo il sostegno dell’industria globale.

“I punti di accesso Wi-Fi sono le entrate di Internet e sono il cuore delle esperienze connesse all’interno della casa”, ha dichiarato Phil Solis, Research Director di IDC. “È emozionante vedere i gateway Wi-Fi, come la piattaforma Qualcomm Networking Pro A7 Elite, evolversi in piattaforme AI edge. Questa trasformazione colma il divario tra l’AI nel cloud e l’AI sul dispositivo, aprendo la strada a una nuova fase di innovazione nei dispositivi per la casa intelligente, nelle loro interfacce utente, nell’integrazione e nelle applicazioni, oltre che aprire a nuovi modelli di business per i fornitori di servizi, segnando una tappa significativa nel progresso della tecnologia di rete domestica”.

La serie Qualcomm Networking Pro A7 è attualmente in fase di campionamento e sarà presentata da Qualcomm Technologies al Network X di Parigi dall’8 al 10 ottobre, dove verranno presentate le nostre ultime innovazioni in materia di rete e connettività, comprese le applicazioni Edge AI. A questo link sono disponibili maggiori informazioni sulla presenza di Qualcomm Technologies al Network X. Ulteriori informazioni sulla serie Qualcomm Networking Pro A7 alla pagina del prodotto.