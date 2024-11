Qonto nomina Heidrun Luyt nuova Chief Growth Officer

La fintech Qonto ha annunciato la nomina di Heidrun Luyt come nuova Chief Growth Officer (CGO).

Con l’ingresso di Luyt tra i dirigenti, insieme alla nuova Chief Product Officer Natalia Williams, Qonto raggiunge il 45% di donne nell’esecutivo aziendale, dando un forte segnale all’industria fintech in cui, nel 2023, solo il 17% dei dirigenti delle startup e scale-up europee era rappresentato da donne. Questa doppia nomina rappresenta un passo significativo in un percorso di crescita strategica nei mercati europei, e riflette l’impegno di Qonto nel costruire un team di leadership eterogeneo e inclusivo.

Tra gli obiettivi delle due nuove manager ci sarà il rafforzamento del legame tra le funzioni Growth e Product, per garantire che le soluzioni di Qonto diventino ancora più orientate al mercato, mantenendo al contempo il loro focus centrato sul cliente.

Nel suo nuovo ruolo di CGO, Luyt guiderà e svilupperà il team Growth di Qonto, composto da quasi 300 persone che si occupano sia a livello locale che globale di Vendite, Acquisizione, Sviluppo clienti, Brand e comunicazione, nonché i team dedicati ai progetti e operazioni di crescita.

Luyt entra in Qonto con una vasta esperienza nello sviluppodella crescita organica e di acuisizione, in ruoli senior di marketing commerciale e customer experience. Con quasi vent’anni di esperienza internazionale nei settori SaaS, fintech e retail, Luyt vanta una comprovata conoscenza del marketing digitale, delle strategie di go-to-market e della customer experience. La sua carriera vanta posizioni di leadership in organizzazioni globali FTSE250 come IG Group, società sostenute da private equity come Pipedrive e David Lloyd Leisure, nonché marchi come Le Creuset e Peek & Cloppenburg.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Qonto in qualità di CGO in un momento così cruciale del suo percorso”, afferma Heidrun Luyt, CGO di Qonto.“La straordinaria crescita della società e la sua attenzione verso PMI e liberi professionisti sono perfettamente in linea con le mie attitudini professionali. Sono entusiasta di lavorare con il talentuoso team di Qonto per fornire nuovi strumenti di business banking e finanziamento a un maggior numero di clienti, con l’obiettivo di espandere la portata in tutta Europa, al di là degli 8 mercati in cui opera l’azienda.”

Luyt si unisce a Qonto in un momento cruciale della sua espansione. Dopo il recente ingresso in quattro nuove aree geografiche (Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo), la società è sempre più focalizzata sulla creazione delle migliori soluzioni per la gestione delle finanze aziendali nei suoi 8 mercati europei, esplorando al contempo future opportunità di crescita.

Alexandre Prot, CEO e co-founder di Qonto, commenta: “Siamo contenti di poter accogliere Heidrun nel nostro leadership team. La sua comprovata capacità di affermarsi in aziende internazionali, unita alla sua mentalità vocata alla crescita strategica e all’attenzione per le esigenze dei clienti, saranno elementi fondamentali per proseguire il nostro percorso di espansione in Europa. Questa nomina apporta non solo un talento eccezionale al nostro esecutivo, ma sottolinea il raggiungimento di un obiettivo importante, in quanto le donne rappresentano ora il 45% delle posizioni dirigenziali della società, dimostrando il nostro impegno nella costruzione di un’azienda diversificata e inclusiva, proprio come i nostri clienti.”

Chi è Heidrun Luyt, la nuva CGo di Quonto

Heidrun Luyt è Chief Growth Officer di Qonto, la soluzione finanziaria leader in Europa per le PMI e i liberi professionisti. Laureata presso l’Università di Mannheim, Luyt vanta quasi vent’anni di esperienza internazionale alla guida della crescita aziendale nei settori SaaS, fintech e retail. Ha una comprovata esperienza nello sviluppo del marchio, nelle strategie go-to-market e nella customer experience, avendo ricoperto ruoli di leadership presso IG Group, Pipedrive, David Lloyd Leisure, Le Creuset e Peek & Cloppenburg.

In Qonto, è a capo di un team di oltre 300 persone che si occupa di vendite locali e globali, acquisizione, sviluppo clienti, marchio e comunicazione, nonché di progetti di crescita e operazioni. La sua visione strategica e la sua leadership saranno fondamentali per la missione di Qonto, che mira a semplificare la gestione quotidiana delle finanze aziendali per le PMI e i liberi professionisti in tutta Europa.